Wenn zwei Bindungsunfähige heiraten...

Die musikalische Komödie „Du sollst nicht lieben“ von Georg Kreisler reizt ihr Potenzial nicht ganz aus. Wie Ulrike Dostal und Amadeus Bodis in eine Ehe schlittern, die nicht gut gehen kann

Von Elke Böcker

Eine musikalische Komödie von Georg Kreisler, dem vor zehn Jahren verstorbenen österreichischen Kabarettisten, unterhielt die Theaterbesucher Neuburgs. In der Inszenierung von Robert Ludewig spielten Ulrike Dostal und Amadeus Bodis „Du sollst nicht lieben“. Insgesamt eine humorvolle Darbietung, die aber zum Ende hin an Spannung verlor.

Das Zwei-Personen-Stück zeigte – logisch gegliedert durch die Pause – eine Beziehung vor der Heirat und eine nach der Heirat. Lothar, ein schon ein wenig angestaubter, recht gebildeter Junggeselle, ist – trotz aller Beziehungsängste – auf Brautschau. Er trifft auf die wesentlich jüngere Sonja, die auch nicht besonders bindungsfähig ist und außerdem noch eine achtjährige Tochter hat. Beide brauchen dringend einen Partner, wenn auch zu unterschiedlichen Zwecken. Da nimmt das Unglück seinen Lauf.

Ulrike Dostal und Amadeus Bodis verkörpern diese den meisten Zuschauern durchaus bekannten Beziehungstypen gekonnt und beinah ohne irgendwelche Requisiten. Nur mit zwei Stühlen auf der Bühne versetzen sie sich und die Zuschauer ins Symphonieorchester, ins Restaurant oder ins Heiratsinstitut. Musik im Hintergrund von Beethoven, Liszt, Tschaikowski, Bach, Rossini oder auch Kreislers „Zwei alte Tanten tanzen Tango“ sorgen für das richtige Feeling.

Kreislers witzige und rasante Dialoge, die oftmals nur die Gedanken des Noch-Nicht-Paares wiedergeben, stecken voller Situationskomik und hintergründigem Humor. Machen durchaus auch dem Zuschauer Spaß. Die Hochzeit naht – scheinbar unausweichlich.

Doch jetzt will man die Notbremse ziehen. Sonja und Lothar versuchen sich mit Verflossenen zu treffen – ohne Erfolg. Lothar sieht sich sogar im Heiratsinstitut Filme von anderen Kandidatinnen an, alle schwer vermittelbar und deshalb schnell verfügbar. Ulrike Dostal begeistert in dieser Szene als vollbusige Landschönheit, mordlustige Adelige oder geschiedene Ossi-Mutter. Herrlich komisch.

So wird geheiratet. Eine Reise zu den Sehenswürdigkeiten dieser Welt, Stunden vor dem Fernseher, Leseabende mit Buch oder Boulevardpresse – abgründige Unterschiede tun sich auf. Man muss sich trösten – mit der Sekretärin Dolly oder dem jungen Elektriker. Was soll’s. Der Traum von der Gemeinsamkeit ist zum Albtraum geworden.

Die Komödie wird immer weniger komisch, die Szenen immer weniger inspirierend, ja etwas langatmig – schade. Als dann im Theaterstück bei einem Streit Lothar auch noch einen Schlaganfall erleidet und an den Rollstuhl gefesselt wird, ist der Traum endgültig ausgeträumt – jedenfalls für Sonja und Lothar. Eine Inszenierung mit nicht ganz ausgereiztem Potenzial.

