Wer hinter den Holzskulpturen zwischen Karlshuld und Zell steckt

Ein zur Kerze umgestalteter Baumstumpf an der Staatsstraße 2043 zwischen Zell und Karlshuld stimmt die Autofahrer auf die Adventszeit ein.

Plus Kerzen und Kreuze aus Holz zieren die Staatsstraße zwischen Zell und Karlshuld. Wer für die Skulpturen verantwortlich ist, die mit Kettensägen entstanden sind.

Von Andrea Hammerl

Anderen mit seinen Holzskulpturen eine kleine Freude machen, dem ein oder anderen vorbeifahrenden Autofahrer ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das möchte Manfred Murr mit seinen Werken. Das ist dem Baumpfleger der Stadt Neuburg mit der Kreuzskulptur, die kurz hinter der Kurve der Staatsstraße 2043 zwischen Zell und Karlshuld steht, gelungen. Wenige Meter weiter hat Murr einen weiteren Baumstumpf in eine Kerze verwandelt – passend zur bevorstehenden Adventszeit.

Holzskulpturen bei Karlshuld: Kreuze und Kerzen aus Baumstümpfen

Etwa zehn Minuten braucht er mit der Kettensäge für eine solche Skulptur. „Das mach ich spontan, wenn ich grade Zeit habe und es passt“, erzählt der 42-Jährige, der seit 15 Jahren mit der Kettensäge auch künstlerisch umzugehen versteht und das Hobby in den vergangenen drei bis fünf Jahren intensiviert hat. In seiner Freizeit entstehen so Geschenke – von Pilzen bis zu verschiedenen Tierskulpturen. „Das macht mir einen riesen Spaß“, sagt er, „deshalb schlägt das Hobby manchmal auch im Beruflichen durch“.

Das Kreuz steht zwar an exponierter Stelle, hat aber keinen besonderen Bezug zu einem Unfall oder der Schleudergefahr auf dem Warnschild.

So nutzt er seine Pausen manchmal auch an Spielplätzen – ein idealer Platz, um Kindern Freude zu machen. „Wenn die Bäume schon gefällt werden müssen, dann ist es doch schöner, wenn eine Figur daraus wird, als wenn nur der Baumstumpf übrigbleibt“, findet er. Für das Kreuz an der Staatsstraße entschied er sich aus guter bayerischer Tradition heraus. „Ich komme vom Land“, erklärt er, und da stünden ja überall Feldkreuze. Dass unweit des Kreuzes ein Warnschild vor Schleudergefahr steht, sei Zufall.

Die Stümpfe hat er so ausgewählt, dass Kreuz und Kerze von der Straße aus gut sichtbar sind und natürlich durften sie nicht morsch sein. Genau das war das Problem bei den Eschen, die kürzlich gefällt werden mussten. Sie sind dem Eschentriebsterben zum Opfer gefallen, waren morsch und mussten gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Als Ersatz wurden schon vor einiger Zeit Kirschbäume gepflanzt.

Nicht nur Karlshulder freuen sich an den Holzfiguren, auch Taxifahrer Thomas Lösch aus Ehekirchen sind sie bei einer seiner Touren positiv aufgefallen.

