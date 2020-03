vor 33 Min.

Wer in Rohrenfels zu spät kommt...

Beim Starkbierfest der Dorfgemeinschaft haben drei junge Darsteller ihr Bühnendebüt. Wie der Abend im Feuerwehrhaus verlief.

Ein Sonntagnachmittag in Rohrenfels. Das Gemeindezentrum hat zum Spielenachmittag geöffnet, doch es ist – wie in Rohrenfels üblich – keiner pünktlich. Deshalb sitzt Bürgermeister Wigbert Kramer erstmal alleine da, ehe sein Gemeinderatskollege Michael Waller dazustößt und die beiden nach Herzenslust über die guten alten Zeiten ratschen können.

Die Szene ist der Auftakt für ein Stück, das beim Starkbierfest der Dorfgemeinschaft in Rohrenfels aufgeführt wurde und den Titel „Zurück in die Zukunft 4.0“ trug. Autor Georg Wurm hat darin viele der Themen verarbeitet, über die in der Gemeinde gesprochen wird. Als Protagonisten holte er seinen Sohn Moritz auf die Bühne, der Bürgermeister Wigbert Kramer mimte, sowie Thomas Heckl als Gemeinderat Michael Waller und Johannes Sommer als Geflügelwirt Claus Seemeier. Der kam als Dritter im Bunde mit einem frisch geschlachteten Suppenhuhn auf die Bühne. Zu dritt lieferten sie sich einen verbalen Schlagabtausch – sehr zum Vergnügen des Publikums.

Beim Starkbierfest in Rohrenfels ging es auch um die Wurst

Kein Thema, das den Rohrenfelsern unter den Nägeln brennt, wurde ausgelassen. Ob Bauhof, Kindergartenanbau oder Dorferneuerung – alle Vorkommnisse wurden von den Darstellern höchst humorvoll kommentiert. Lachsalven und Szenenapplaus seitens des Publikums unterbrachen häufig die Darbietung. Moritz Wurm, Johannes Sommer und Thomas Heckl spielten ihre Rollen überzeugend, was auch ein Verdienst von Christoph Müller ist, der die drei Laienschauspieler bei den Proben gecoacht hatte. Am Ende des Stücks erhielten die Protagonisten einen lange anhaltenden Applaus.

Zuvor hatten die Gäste Gelegenheit, ein großes Stück Schinken zu gewinnen. Dafür mussten sie dessen Gewicht schätzen. Wer dem Gewicht am nächsten kam, durfte das begehrte Stück mit nach Hause nehmen. Hier lieferte sich Vanessa Koppold mit ihrem Vater Oskar ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit nur wenigen Gramm Unterschied unterlag sie ihrem Vater.

Mitverantwortlich für die gute Stimmung im Rohrenfelser Feuerwehrhaus war auch die Stammtischmusik – ein kleines Ensemble der Rohrenfelser Blasmusik, die für die musikalische Umrahmung des Festes sorgte. (nr)

