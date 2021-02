vor 4 Min.

Wer kann Ball am längsten jonglieren?

Alternative zum Fußball-Mini-Cup: Jetzt noch bewerben

Der Hallenfußball-Mini-Cup der Ministranten (Minis) der Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden (wir berichteten). Nun bietet die katholische Jugendstelle Schrobenhausen mit der sogenannten

Mini-Jonglier-Challenge eine tolle und interessante Alternative an. Noch bis Freitag, 12. Februar, können die erstellten Videos eingeschickt werden. Jedes Mini-Team umfasst vier Spielerinnen und Spieler. Jeder jongliert für sich zu Hause und versucht, den Ball möglichst lange hochzuhalten, ohne dass dieser den Boden berührt. Das Ganze wird mit dem Handy gefilmt. Man schneidet dann die vier einzelnen Beiträge zu einem Film zusammen und schickt diesen an die Jugendstelle. Die Mannschaft, die in Summe den Ball am längsten hochhalten konnte, gewinnt den neu geschaffenen „Mini-Jonglier-Challenge-Corona-Wanderpokal“.

Alle vier teilnehmenden Spieler müssen Ministranten sein und dürfen das 23. Lebensjahr noch nicht beendet haben. Der Film kann per WhatsApp an das Jugendstelle-Handy, Telefon 0160/95694549, geschickt werden. Alternativ kann man auch den Link zum Video senden. Oder man wirft einen USB-Stick mit dem Jonglier-Video in den Briefkasten der Jugendstelle, Im Tal 9 in Schrobenhausen. „Wir freuen uns auf möglichst viele Pfarreien aus beiden Dekanaten, die an unserer neuen Jonglier-Challenge teilnehmen“, so Silvia Drescher von der Jugendstelle. Aktuelle Informationen zur katholischen Jugendstelle Schrobenhausen immer auch im Internet unter www.jugendstelle-schrobenhausen.de. (nr)

