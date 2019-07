vor 47 Min.

Wer tritt wo an?

Am 15. März 2020 steht der nächste Urnengang in Bayern an. Dann sind Gemeinde- und Kommunalwahlen im Freistaat. In der Region arbeiten derzeit viele Parteien noch an ihrer Kandidatenliste.

In Ingolstadt, den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen sortieren sich die Parteien gerade. Die CSU hat in Ingolstadt – wenig überraschend – Amtsinhaber Lösel nominiert

Es ist nicht mehr soweit hin, dann stehen am 15. März 2020 die Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bayern an. Noch stehen nicht alle Kandidaten fest, die Parteien sortieren sich, Personallisten werden noch ausgearbeitet. Zugleich sind wichtige Entscheidungen allerdings bereits gefallen. Hier ein Überblick über die bereits feststehenden Bewerber für die anstehenden Kommunalwahlen in Ingolstadt, dem Landkreis Eichstätt und dem Landkreis Pfaffenhofen.

Dass Ingolstadts amtierender Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) bereit für eine zweite Amtszeit sei, dass hatte er schon im September vergangenen Jahres – wenig überraschend – verlauten lassen. Sollte es von der Partei gewünscht sein, dass er nochmals kandidiere, so Lösel damals, dann stelle er sich gerne zur Verfügung. Es war gewünscht. Und Anfang Juli nominierte den 44-Jährigen dann die Kreisdelegiertenversammlung der CSU.

Herausgefordert wird Lösel in Ingolstadt unter anderem von Christian Scharpf, dem OB-Kandidaten der SPD. Der 47-Jährige ist in Ingolstadt geboren, hat seine Karriere aber in München gemacht. Dort arbeitet er bislang als stellvertretender Chef des Direktoriums der Münchner Stadtverwaltung.

Ebenfalls bereits nominiert hat die Bürgergemeinschaft Ingolstadt (BGI) ihren OB-Kandidaten. Es ist ihr Vorsitzender, Stadtrat Christian Lange, der im Frühjahr 2020 auf dem Rathaus-Chefsessel Platz nehmen möchte.

Bündnis 90/Die Grünen dagegen werden erst am morgigen Mittwoch bei der Aufstellungsversammlung bestimmen, wer für sie OB-Kandidat wird.

Die Freien Wähler (FW) wollen ihre Liste nach der Sommerpause fertig haben. Die Linke will zwar noch vor der Sommerpause einen OB-Kandidaten benennen, aber erst nach der Sommerpause die Kandidatenliste ganz fertigstellen. Die UDI will ihr Personalpaket für die Kommunalwahl bis zum Spätsommer geschnürt haben. Und auch die ÖDP will sich erst nach dem Sommer auf ein Personaltableau festlegen.

Nach zwei Amtszeiten wird Landrat Anton Knapp (CSU) im Landkreis Eichstätt im kommenden März nicht mehr antreten. Das hat der 64-jährige Knapp schon vor längerer Zeit öffentlich mitgeteilt. Inzwischen haben sich potenzielle Nachfolger in Stellung gebracht. Die Kreis-CSU hat am vergangenen Freitag bei der Nominierungsversammlung den Ersten Bürgermeister von Beilngries, Alexander Anetsberger, als Kandidaten aufgestellt. Gegen den 51-Jährigen soll seitens der Sozialdemokraten Bernd Weber aus Böhmfeld antreten, wie die SPD kürzlich bekannt gab.

Auch im Landkreis Pfaffenhofen hört der Amtsinhaber auf. Wie berichtet, wird der 2017 wiedergewählte Landrat Martin Wolf (CSU) nicht mehr antreten. Wolf hatte das schon länger angekündigt. Hintergrund ist, dass der Landkreis (wo nach der Amtsenthebung von Wolfs Vorgänger Josef Schäch im Jahr 2011 außerhalb des Turnus Neuwahlen nötig geworden waren) wieder in den üblichen Wahlrhythmus (Kreistags und Landratswahl) zurückkehren will. Der im April 2017 bei einem Motorradunfall schwer verletzte, danach aber wieder genesene 63-Jährige will nach Jahren in der Kommunalpolitik etwas Neues ausprobieren. In den Ruhestand wolle er keinesfalls, betonte Wolf auf Anfrage. Vielmehr könne er sich vorstellen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die CSU im Kreis Pfaffenhofen ist nach Angaben ihres Vorsitzenden Karl Straub noch auf der Suche nach einem Nachfolger Wolfs. Es habe schon Gespräche mit möglichen Kandidaten gegeben. Man möchte „sobald wie möglich“ jemand vorstellen, sagte Straub. (nr)

