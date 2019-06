vor 40 Min.

Wer verdient den Umweltpreis?

Die Stadt Neuburg nimmt ab sofort Vorschläge entgegen. Wo sich Interessierte melden können und wie die Aktion genau abläuft

Die Stadt Neuburg verleiht in diesem Jahr bereits zum 17. Mal den mit 1.500 Euro dotierten Umweltpreis. Die Auszeichnung wird in regelmäßigen Abständen ausgelobt und hebt herausragende Leistungen, die zum Umwelt- und Naturschutz im Stadtgebiet beitragen, hervor. Außerdem können vorbildliche Maßnahmen zur Umsetzung der Lokalen Agenda 21 prämiert werden. Ab sofort und noch bis zum Meldeschluss am 31. August nimmt die Stadt Neuburg Vorschläge für mögliche Kandidaten entgegen.

Seit dem Jahr 1985 wird der Umweltpreis an Vereine, Umweltgruppen, Firmen und Privatpersonen verliehen. Die Preisträger engagieren sich in den verschiedensten Bereichen – von der Waldsäuberung, dem Bau von Nistkästen, die ökologische Gestaltung von Freiflächen bis hin zur Errichtung von Bürger-Solarkraftwerken. Auch in diesem Jahr werden Vereine, Arbeitsgemeinschaften und Neuburger Bürger aufgerufen, sich zu bewerben. Einzige Voraussetzung ist, dass der Bewerber seinen Hauptwohnsitz oder seine Geschäftsniederlassung in der Ottheinrichstadt hat.

Den Neuburger Umweltpreis gibt es auch diesmal in zweifacher Ausführung. Während Vereine, Verbände, Schulen oder Einzelpersonen eine Auszeichnung samt Geldbetrag in Empfang nehmen dürfen, erhalten auserkorene Firmen ihren Preis in Form einer Medaille.

Die Stadt Neuburg hofft auf eine rege Beteiligung und bittet, bei den Bewerbungen keine Scheu an den Tag zu legen. Auch kleine Projekte können angemeldet werden. Es gibt eine Reihe von Bürgern und Firmen in Neuburg, die stolz auf ihre Verdienste in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz sein können. Bei der Verleihung des Umweltpreises geht es darum, diese Verdienste zu würdigen.

Nähere Auskünfte und das Bewerbungsformular gibt es im Sachgebiet Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg an der Donau, Telefon 08431/55-219, E-Mail: umwelt@neuburg-donau.de und im Internet: www.neuburg-donau.de/downloads/umwelt. (nr)

