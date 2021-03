12.03.2021

Wer vergiftet Katzen und Hunde in Bertoldsheim?

In den vergangenen zwei Wochen sind in Bertoldsheim auffallend viele Katzen verendet.

Plus In dem Rennertshofener Ortsteil sind zuletzt ungewöhnlich viele Katzen verendet. Auch ein Hund wäre beinahe an einem Giftköder gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Claudia Stegmann

Wer hat es auf Katzen und Hunde in Bertoldsheim abgesehen? Diese Frage treibt seit geraumer Zeit nicht nur Tierbesitzer in dem Rennertshofener Ortsteil um, sondern beschäftigt nun auch die Polizei in Neuburg. 18 verendete Katzen, ein beinahe vergifteter Blindenhund und drei Anzeigen – das sind die Fakten, die der Polizeiinspektion vorliegen. Diese hat nun zwei Kollegen gezielt darauf angesetzt, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. PI-Leiter Norbert Bachmaier will in der Sache keine Zeit verlieren. „Wir gehen jedem Hinweis sofort nach.“

Zu den betroffenen Katzenbesitzern gehört auch Carolin Kupka. Auf dem landwirtschaftlichem Hof ihrer Familie gingen bis zum Sommer vergangenen Jahres vier Katzen ein und aus – bis schließlich eine von ihnen auf dem Gehweg vor ihrem Grundstück lag. Sichtbare äußere Verletzungen gab es nicht, erzählt die Bertoldsheimerin. Auch wenn sie sich keinen Reim darauf machen konnte, woran das Tier verendet sein könnte, machte sie sich noch keine Gedanken und begrub es.

Tierarzt wies bei einer Katze aus Bertoldsheim Rattengift nach

Das ändere sich, als im November die zweite Katze plötzlich tot vor ihrem Futterplatz auf dem Hof lag. Da wurde sie stutzig, auch weil sich das Tier vor seinem Tod noch blutig übergeben hatte. Als dann vergangene Woche die dritte Katze ohne ersichtlichen Grund verendete, war für die 30-Jährige klar: Da stimmt was nicht. Mit der Vermutung, dass ihre Katzen vergiftet worden sein müssen und es sich möglicherweise um einen gezielten Anschlag auf ihre Familie handelt, ging sie über Facebook an die Öffentlichkeit – und erhielt überraschend viele Rückmeldungen mit einem ganz ähnlichen Kontext.

Carolin Kupka will Tierbesitzer in Bertoldsheim warnen. Drei ihrer Katzen sind verendet – vermutlich wurden sie vergiftet. Bild: Martin Kupka

Wie sich herausstellte, vermissten in Bertoldsheim mehrere Menschen ihre Katzen und erzählten von gestorbenen Katzen mit ganz ähnlichen Symptomen. In einem Fall hatte ein Besitzer seine Katze von einem Tierarzt untersuchen lassen. Das Ergebnis: Das Tier war an Rattengift verendet. Für die Betroffenen lag deshalb die Vermutung nahe, dass auch ihre Tiere vergiftet worden seien.

Tote Katzen: Der „Tatort“ beschränkt sich auf den Kernort von Bertoldsheim

Carolin Kupka hat daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. „Wir haben die Vermutung, dass hier jemand gezielt Rattengift gegen Katzen auslegt“, sagt sie. Sie möchte aber auch nicht ausschließen, dass jemand möglicherweise fahrlässig Gift an eine Stelle ausgelegt hat, an die eben auch Katzen gelangen können. Denn der „Tatort“ beschränkt sich hauptsächlich auf den Kernort von Bertoldsheim rund um den Friedhof.

Carolin Kupka ist nicht die einzige, die deswegen Anzeigen erstattet hat. „Uns liegen insgesamt drei Anzeigen zu diesem Fall vor“, sagt PI-Leiter Norbert Bachmaier. 18 verendete Katzen wurden aus Bertoldsheim gemeldet oder ermittelt, die meisten von ihnen in den vergangenen zwei Wochen. „Da kann man längst nicht mehr von Zufall sprechen“, sagt Bachmaier. Auch ein vergifteter Hund wurde der Polizei aus dem Ort gemeldet. Der Blindenhund hatte einen eindeutig präparierten Köder, nämlich eine mit Rattengift gespickte Wurstsemmel, geschluckt, sagt Bachmaier. Der Hund überlebte.

Vergiftete Katzen in Bertoldsheim: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Bachmaier liegt daran, den Fall so schnell wie möglich zu lösen. Zwei Kollegen seien extra dafür abgestellt worden, damit sie jedem sachdienlichen Hinweis in dieser Richtung sofort nachgehen können.

Dass Ermittlungen in solchen Fällen nicht ganz einfach sind, zeigt das Beispiel aus Neuburg. Dort wurden im Januar dieses Jahres auf den Bahngleisen drei tote Katzen gefunden, denen der Kopf abgetrennt worden war. Ein Unfall wurde ausgeschlossen. Vielmehr deuteten die Verletzungen auf einen menschlichen Eingriff hin. Obwohl eine Belohnung von mehreren Tausend Euro ausgesetzt worden war, konnte oder wollte niemand den entscheidenden Hinweis geben. „Es gibt bislang keine neuen Erkenntnisse“, sagt Bachmaier.

Derweil hofft Carolin Kupka, dass die Polizeiermittlungen in Bertoldsheim nicht ins Leere laufen. Am Wochenende wird sie Flyer verteilen, auf denen sie alle Tierbesitzer warnt, dass in dem Ort Katzen vergiftet wurden und werden. „Das ist nicht nur unmoralisch und eine Sauerei, sondern auch strafbar!“, schreibt sie. Die Bewohner sollten wachsam und vorsichtig sein.

Wer Hinweise zu den Vorfällen in Bertoldsheim geben kann, soll sich an die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 wenden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen