Wer will das Risiko eingehen?

Rettungskräfte, Polizei und Tiefbauamt sind sich einig: Rechtliche und technische Vorgaben können beim Einbahnstraßenring nicht eingehalten werden.

So überraschend die Unterschriftenaktion der Befürworter, so spontan die Reaktion der Stadt. Diese war als Antwort auf die vorschnelle Aktion zu erwarten. Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten um vorauszusagen, dass das Thema „Einbahnstraßenring“ aus städtischer Sicht heute im Stadtrat beendet wird. Diese Entscheidung wird aber nur vorgezogen.

Nachdem der Oberbürgermeister noch nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, einen Einbahnstraßenring in der Neuburger Innenstadt als eine Schnapsidee zu bezeichnen, sehen neben den Fachleuten aus dem Tiefbauamt vor allem auch Feuerwehr, BRK und Polizei in ihren jetzt abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen den Ring aus vielerlei Gründen äußerst kritisch und wegen der in manchen Straßen fehlenden Mindestbreite gar nicht realisierbar. Die Stadträte werden sich hüten, diese Einschätzungen zu übergehen.

Es ist zwar schade, dass selbst eine Simulation nicht zustande kommt, die visuell vor Augen geführt hätte, ob ein Ring überhaupt funktionieren kann. Doch wenn – und so sieht es nach den Meinungen der Experten aus – rechtliche und technische Vorgaben nicht eingehalten werden können, erübrigt sich im Grunde jede weitere Diskussion. Denn wer würde dieses Risiko wissentlich eingehen und im Fall des Falles den Kopf hinhalten? Das werden auch die Mitglieder des Aktionsbündnisses einsehen müssen.

