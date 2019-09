vor 19 Min.

Wer wird Leiter des Kulturamts?

Das Kulturamt liegt in Neuburg neben dem Stadttheater.

Auch beim zweiten Anlauf gab es wieder viele Bewerbungen für den Posten. So geht die Stadt Neuburg nun weiter vor.

Von Dorothee Pfaffel

Die Stadt Neuburg sucht immer noch nach einem neuen Kulturamtsleiter. Zur Erinnerung: Nach der ersten Ausschreibung hatte der Personalrat ein Veto gegen den in Neuburg bestens bekannten Kulturschaffenden Georg Thaller eingelegt – obwohl sich der Personalausschuss bereits auf ihn als Nachfolger von Kathrin Jacobs geeinigt hatte (wir berichteten). Daraufhin stand man wieder ohne einen Kandidaten da und musste ein zweites Mal ausschreiben. Bis Sonntag lief die Bewerbungsfrist der zweiten Ausschreibung.

Wie der Pressesprecher der Stadt Neuburg, Bernhard Mahler, gegenüber unserer Zeitung sagte, seien diesmal circa 50 Bewerbungen eingegangen. Nach der ersten Ausschreibung sollen es rund 70 gewesen sein. Vor allem am letzten Wochenende sei noch einmal ein großer Schub gekommen, berichtete Mahler. Die Bewerbungen werden nun von einer verwaltungsinternen Gruppe – inklusive Oberbürgermeister Bernhard Gmehling – intensiv gesichtet. Dabei trifft die Gruppe eine Vorauswahl.

Kulturamtsleiter: Am 24. September ist wieder eine Sitzung des Stadtrats

Am Dienstag, 24. September, ist die politische Sommerpause vorbei und der Stadtrat kommt zusammen. Das Gremium hat dann zwei Möglichkeiten, wie Mahler erklärt. Theoretisch könnten die Stadträte bereits in dieser Sitzung eine Entscheidung treffen. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Räte im September lediglich einen Termin festlegen, an welchem dann wahlweise der gesamte Stadtrat oder der Personalausschuss über die vorausgewählten Kandidaten abstimmen.

Bis Neuburg einen neuen Kulturamtsleiter hat, wird es also noch eine Weile dauern. Aufgrund geltender Kündigungsfristen, wird der Posten vermutlich erst im neuen Jahr wieder besetzt sein. Bis dahin übernimmt Marieluise Kühnl, die sonst eher für den Bereich Tourismus zuständig ist, die Vertretung.

Schon seit Juni ist Neuburgs vorherige Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs weg. Sie übte das Amt von Februar 2012 bis Mai 2019 aus. Zum 1. Juli trat die 43-Jährige eine Stelle als Leiterin des Fachdienstes Kultur in Würzburg an. Vor Jacobs war Dieter Distl Kulturamtsleiter in Neuburg.

