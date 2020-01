Wer wird Millionär: Diana Strassburg gewinnt 32.000 Euro

Plus Die Neuburgerin bleibt wohl nicht nur wegen einer Popo-Dusche und ihren Hüten in Erinnerung. Warum sie mit der Summe, nicht aber mit dem Auftritt zufrieden ist.

Wohl selten ist eine Kandidatin kurioser anmoderiert worden wie Diana Strassburg am Montagabend in der Quizsendung „Wer wird Millionär?“. Die 42-Jährige aus Neuburg wolle sich von einem Gewinn eine Popo-Dusche kaufen, hieß es da. Kurze Zeit später war klar: Die kann sie sich nun locker leisten. Denn die Neuburgerin schaffte es auf den Ratestuhl bei Günther Jauch und gewann satte 32.000 Euro.

Schon die Voraussetzungen in der Sendung meinten es gut mit der Radiomoderatorin. Sie war eine von acht Kandidaten, die in einer Doppelfolge um das ganz große Geld spielten. Das bedeutete: Mehr Kandidaten bekamen eine Chance. Bereits mit der zweiten Auswahlfrage, bei der es auf Schnelligkeit ankommt, schaffte es die Neuburgerin auf den Ratestuhl. Dabei ging es um den Satz, der die Streiche von Max und Moritz verbindet. „Das wusste ich, weil ich es schon unzählige Male gelesen habe. Deshalb konnte ich gleich nach der richtigen Reihenfolge suchen“, sagt Strassburg rückblickend.

Diana Strassburg hat ihre Mutter und einige ihrer Hüte dabei

Nach ihrem ersten Streich folgte nun der zweite. Als ihr Name verlesen wurde, habe sie sich gefühlt wie bei ihrer Hochzeit. „Man ist wie in einer Blase und steht komplett neben sich.“ Erst als sich die Scheinwerfer auf die Neuburgerin richteten und die bekannte Musik bei „Wer wird Millionär?“ gespielt wurde, realisierte Strassburg, dass sie wirklich Kandidatin ist. „Ich dachte mir nur: ’Voll krass, ich hab’s geschafft.’ Das war total unwirklich.“

Diana Strassburg vor dem Fernsehstudio in Köln-Hürth. Bild: Strassburg

Neben ihrer Mutter, die sie in der Sendung als Unterstützung dabei hatte und mit der sie vom gewonnenen Geld nach New York reisen will, hatte Strassburg auch einige Hüte mit dabei. Sie outete sich als großer Hutfan und auch Günther Jauch verschonte sie nicht mit ihrer Leidenschaft. Diesen lernte sie im Übrigen erst kurz vor der Sendung kennen. „Er kam kurz zu uns Kandidaten und hat uns mit einem Witz begrüßt und dann ging es auch schon los“, erinnert sich die 42-Jährige.

Wer wird Millionär: Diana Strassburg entscheidet sich für einen vierten Joker

Die verheiratete Mutter zweier Kinder entschied sich für die Risiko-Variante. Das bedeutet: Die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro fällt weg, dafür erhält der Kandidat einen weiteren, vierten Joker und kann einen Einzelnen aus dem Publikum um Rat fragen. Diesen brauchte sie bei den ersten Fragen allerdings nicht und so spielte sie sich souverän durch die ersten Minuten der Sendung. Ihre Nervosität habe sie dadurch überspielt, indem sie Showmaster Günther Jauch „in Grund und Boden quatschte“. Im Übrigen laut eigener Angabe auch während der Werbepausen.

Hilfe benötigte Strassburg dann bei der Frage, als es darum ging, welches Lebensmittel man anschneidet, bevor man es in den Backofen schiebt. Die Neuburger Kandidatin fragte das Publikum und erhielt ein eindeutiges Ergebnis: die Esskastanie. Rückwirkend ärgert sich Strassburg über diese Situationen in der Sendung. „Ich bin mit mir nicht zufrieden, weil ich kein Zocker bin. Ich habe dieses Zocker-Gen nicht.“

Diana Strassburg zückte einen Joker, obwohl sie die Antwort wusste

Dadurch blieb ihr am Ende auch ein noch größerer Gewinn verwehrt. Denn als es bei der 64.000-Euro-Frage schließlich darum ging, welches 150-jährige Jubiläum 2019 gefeiert wurde, war sich Strassburg eigentlich sicher, dass es das Periodensystem sein muss. Zur Sicherheit bemühte sie ihren Telefonjoker, immerhin ihr ehemaliger Erdkunde- und Mathelehrer. Der wusste es nicht, tippte aber auf die falsche Antwort „Entdeckung des Seewegs nach Indien“. Strassburg verließ sich nicht darauf und stieg stattdessen aus, obwohl sie die richtige Ahnung hatte. „Ich hätte unbefangener reingehen müssen. Die bisherigen Millionäre waren immer unbekümmert.“ Diese Einstellung fehle ihr, wahrscheinlich auch, weil sie eine Familie hat. „Mein Fehler war, meine Joker bei Fragen zu verzocken, die ich eigentlich wusste“, bilanziert Strassburg. Mit der Gewinnsumme sei sie dennoch zufrieden.

An weiteren Quizsendungen im Fernsehen wolle sie allerdings nicht teilnehmen. „Die interessieren mich nicht.“