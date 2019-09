vor 39 Min.

„Wer wird Millionär“: Neuburgerin gewinnt 500 Euro

Julia Abspacher aus Neuburg war am Montagabend Kandidatin in der Geburtstagsshow von „Wer wird Millionär?“.

Plus In der Jubiläumsausgabe von „Wer wird Millionär?“ schafft es Julia Abspacher aus Neuburg tatsächlich auf den Stuhl. Woran sie am Ende scheitert.

Von Fabian Kluge

Wenige Minuten war die Jubiläumsausgabe zu 20 Jahren „Wer wird Millionär?“ am Montagabend alt, als Julia Abspacher aus Neuburg auf dem berühmten Ratestuhl vor Moderator Günther Jauch Platz nahm. Gleich als Erste und Schnellste löste sie die Auswahlfrage. Dabei galt es, die Ehejubiläen Grüne Hochzeit, Rosen-, Rubin- und Kronjuwelenhochzeit in die richtige Reihenfolge zu bringen. Keine leichte Aufgabe, doch die 22-Jährige war vorbereitet: „Schon in der Probe war ich die Schnellste. Zuhause hatte ich mich mit der App zur Sendung vorbereitet, um schnell zu sein.“

Das hat geklappt. Als sie dann hörte, wie Günther Jauch ihren Namen verkündete, konnte sie es kaum glauben: „Das war wie im Traum.“ Traumwandlerisch sicher beantwortete sie auch die ersten Fragen – die nach den Bakterien auf der Geburtstagstorte oder die nach der Oma, die im Ofen gart. Abspacher holte sich die erste Sicherheitsstufe, die 500 Euro garantiert. „Wer wird Millionär?“: Neuburgerin scheitert an Geldfrage Unterbrochen wurde ihr Lauf nur von Moderator Jauch und einer Anekdote aus ihrer Kindheit. Als sie schon als kleines Mädchen mit ihrem Opa „Wer wird Millionär?“ sah, bekam sie immer einen gefüllten Schokoladenkeks als Belohnung für jede richtig beantwortete Frage. Einen Keks gab es folglich auch nach der ersten Frage der Sendung. Jauch brach ihn sogar mit der Neuburgerin. Nachdem sie auch die 1000-Euro-Frage problemlos beantwortete, wurde es für 2000 Euro schon kniffliger: Welche Münze ist nach der Ein-Euro-Münze die nächstkleinere? Die Antwortmöglichkeiten: die Zweieuro-, 50-Cent-, 20-Cent- oder die Zehn-Cent-Münze. „Ich war mir nicht zu 100 Prozent sicher. Leider hab ich nicht dran gedacht, dass die 50-Cent-Münze ja auch größer sein kann als der Euro“, erklärt Abspacher. Folglich entschied sie sich falsch, richtig wäre die 20-Cent-Münze gewesen. Das Abenteuer „Wer wird Millionär?“ endete also mit 500 Euro für die Studentin, die zu diesem Zeitpunkt noch alle vier Joker hatte. „Es war mein Fehler, aber ich hab nichts verloren“, nimmt sie das Ergebnis sportlich. „Wer wird Millionär?“: Julia Abspacher will vom Gewinn Essen gehen Moralische Unterstützung erhielt sie gleich nach ihrem Ausscheiden. Eine frühere Kandidatin, die im Publikum saß, scheiterte damals ebenfalls an dieser Frage. Denn am Montagabend wurden nur Fragen gestellt, die in 20 Jahren „Wer wird Millionär?“ schon einmal Teil der Sendung waren. „Das fand ich total süß“, sagt Abspacher. Ihren Gewinn hat die Neuburgerin schon verplant. Zum einen will sie mit ihrer Begleitperson – ihrem besten Freund aus dem Studium – Essen gehen. „Mein Aus hat ihn gefühlt mehr getroffen als mich“, erklärt die 22-Jährige und lacht. Kürzlich hat sie außerdem einen Kurzurlaub nach London gebucht. „Und 500 Euro kann man als Studentin in München immer gebrauchen.“ „Wer wird Millionär?“ soll für Julia Abspacher einziger TV-Auftritt bleiben Die Erfahrung, bei „Wer wird Millionär?“ mitgemacht zu haben, bereut Abspacher nicht. Da sie noch nie im Fernsehen war, sei alles sehr spannend gewesen. „Das Team hinter den Kulissen war super nett. Die Kandidaten haben untereinander mitgefiebert. Aber Maske, Garderobe, Probe – das ist schon alles ziemlich stressig.“ Klar hätte der Auftritt besser laufen können, gibt sie zu. Das sei jedoch nur ein kleiner Wermutstropfen einer sonst tollen Erfahrung. „Immerhin habe ich jetzt immer eine gute Geschichte, die ich erzählen kann“, sagt Abspacher. Der Auftritt in einer anderen Fernsehshow kommt für die Neuburgerin, die derzeit ein Praktikum bei einem großen Münchner Automobilhersteller macht, nicht in Frage. „Ich bin nicht der Typ für ’Shoppingqueen’ oder ’Das perfekte Dinner’.“ Obwohl sie leidenschaftlich gerne quizzt – vor allem montags in Pubs – sei „Wer wird Millionär?“ das einzige TV-Format gewesen, bei dem sie gerne mitgemacht hat.

