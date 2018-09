vor 53 Min.

Wer zeigt Schulklassen seinen Bauernhof?

Das Landwirtschaftsamt sucht wieder Partner für das Lernprogramm „Erlebnis Bauernhof“

Damit Kinder auch künftig noch wissen, wo die Milch herkommt und wie unsere Landwirtschaft funktioniert, gibt es das Programm „Erlebnis Bauernhof“. Seit dem Start des Lernprogramms im Juni 2012 haben über 190000 bayerische Schulkinder daran teilgenommen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt sucht nun erneut Landwirtsfamilien, die sich an dem Programm beteiligen möchten. Am Mittwoch, 26. September, findet dazu eine Infoveranstaltung statt. Wer möchte Kindern Getreidesorten zeigen, auf Traktoren klettern oder Tiere füttern lassen? Betriebe, die Interesse am Lernprogramm „Erlebnis Bauernhof“ haben, können sich an diesem Tag von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Landwirtschaftsschule Ingolstadt, Auf der Schanz 43, über organisatorische Abläufe, Qualifizierungen und Voraussetzungen informieren.

Das Programm ermöglicht jedem Grundschulkind der zweiten bis vierten Jahrgangsstufe, Förderschulkindern aller Jahrgangsstufen sowie Kindern in Übergangsklassen in Bayern die Teilnahme an einem kostenfreien Lernprogramm auf einem Bauernhof. Ziel ist es, dass die Schüler lernen, Lebensmittel aus heimischer Erzeugung wertzuschätzen, indem sie ein realistischeres Bild von der nachhaltigen bäuerlichen Arbeit bekommen. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übernimmt die Vergütung der landwirtschaftlichen Betriebe.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de oder am AELF Ingolstadt bei Hedwig Weikl und Claudia Eberl. Für die Infoveranstaltung ist eine Anmeldung per Mail an poststelle@aelf-in.bayern.de oder Telefon 0841/3109-0 erforderlich. (nr)

