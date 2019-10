Werden Radfahrer weiter ausgebremst?

Plus Der Bordstein im Bahnhofskreisel sollte abgeflacht werden, damit Radfahrer sicherer unterwegs sind. Doch die Entscheidung wird vertagt. Wo es sonst noch hakt.

Die Bürger sollten sagen, was sie an der Stadt stört und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. Dazu hatte sowohl der Agenda-Arbeitskreis Stadtentwicklung aufgerufen als auch Verkehrsreferent Bernhard Pfahler in Zusammenarbeit mit der Polizei bei der Aktion „Wo drückt der Schuh?“. Was in beiden Fällen immer wieder zur Sprache kam, war die gefährliche Situation für Radfahrer im Bahnhofskreisel in Richtung Augsburger Straße. Durch einen abgeflachten Bordstein – bereits im Kreisverkehr statt erst nach der Ausfahrt – sollte die Situation entschärft werden. Auf Pfahlers Antrag hatte der Stadtrat die Maßnahme bereits im Juni beschlossen. Nun ist die Umsetzung gefährdet. Polizei und Ordnungsamt sehen Fußgänger in Gefahr.

Zwar würde den Radfahrern die Möglichkeit gegeben, direkt vom Kreisverkehr auf den Geh- und Radweg zu fahren, allerdings würden sie wenige Meter weiter auf Fußgänger treffen, die die Augsburger Straße an der Querungshilfe überqueren. Das berge laut Polizei ein Konfliktpotenzial, so steht es in der Vorlage zur Stadtratssitzung am Dienstag. Auch das Ordnungsamt stufte bei einem Ortstermin die Konsequenzen der geplanten Maßnahme als zu gefährlich für Fußgänger ein. Bereits jetzt würden einige Fahrradfahrer unerlaubt aus Richtung Bahnhof kommend rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg in Richtung Augsburger Straße fahren und in Konflikt mit Fußgängern geraten.

Bei der Abzweigung von der Augsburger Straße in den Eternitweg Richtung Südpark haben Autofahrer Vorfahrt. Radfahrer müssen anhalten. Bild: Marcel Rother

Radverkehr in Neuburg: Die Meinungen gehen auseinander

Verkehrsreferent Pfahler teilt diese Einschätzung nicht. Vielmehr zeigte er sich auf Nachfrage der Redaktion erstaunt, dass er – als Antragsteller – zu dem genannten Ortstermin nicht eingeladen wurde. Von den Vorbehalten der Polizei und des Ordnungsamts hatte er aus der Sitzungsvorlage erfahren. Daher stellte er im Stadtrat den Antrag, die Entscheidung über den Bordstein zu vertagen. In einem gemeinsamen Ortstermin mit Vertretern der Fraktionen und der Polizei wird die Situation erneut begutachtet.

Eine, die die Schwachstellen im Radwegenetz von Neuburg kennt, ist die passionierte Radfahrerin Ulrike Hetmanek-Rogler. Sie hat die Radl-Demo am 4. Oktober in Neuburg organisiert, bei der über 100 Teilnehmer für eine bessere Infrastruktur demonstriert hatten. Die Stellungnahme von Polizei und Ordnungsamt zum Bordstein am Bahnhofskreisel kann sie nicht nachvollziehen. „Kein Radfahrer fährt absichtlich Fußgänger um“, betont sie. Ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme vorausgesetzt, sei der abgeflachte Bordstein ein Gewinn für alle Verkehrsteilnehmer. Eine Verbesserung für Radfahrer wäre ihrer Meinung nach auch eine Änderung der Vorfahrtsregelung an der Augsburger Straße/Eternitweg. „Radfahrer, die geradeaus fahren, müssen Autos die Vorfahrt gewähren – das ist reine Schikane“, sagt sie. Auch in diesem Fall wurde Verkehrsreferent Pfahler einst von Polizei und Ordnungsamt überstimmt – er hatte für die Vorfahrt von Radlern plädiert. „Aber vielleicht lässt sich da noch was ändern“, gibt er sich optimistisch.

Stadteinwärts entlang der Ingolstädter Straße trennt sich der Weg für Radfahrer (links) und Fußgänger (rechts). Das sorgt an der Ampel für Irritationen. Bild: Marcel Rother

Was sich in Neuburg für Radler verbessern ließe

Relativ leicht ändern ließe sich die Wegeführung für Radfahrer im Anschluss an die Adolf-Kolping-Straße stadteinwärts. Dort bemängelt Hetmanek-Rogler die Enge der Blumenstraße. „Besser wäre es, den Radverkehr über die neu gestaltete Gärtnerstraße zu führen und ein entsprechendes Schild aufzustellen.“ Pfahler findet die Idee gut: „Das kann man machen“, sagt er. Hetmanek-Rogler schlägt zudem vor, den Grünstreifen an der Ingolstädter Straße – kurz vor der Donaubrücke – nach rechts zu versetzen. So würden Fußgänger und Radfahrer nicht mehr getrennt, und an der Ampel Richtung Schlösslwiese käme es zu weniger Irritationen zwischen wartenden Fußgängern und Radlern.

Im November hat Hetmanek-Rogler um einen Termin bei Oberbürgermeister Bernard Gmehling gebeten. Dann will sie ihm einen Forderungskatalog überreichen und Verbesserungen für Radfahrer ausloten. Sie wisse, dass Politik nicht alles sofort umsetzen könne, aber einiges sei „leicht machbar“. „Es soll endlich etwas passieren“, fordert sie.