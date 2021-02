11.02.2021

Werkausschuss: Tristesse in Bad und Parkhaus in Neuburg

Draußen rauscht der Verkehr vorbei, drinnen ist nichts los: Das nagelneue Parkhaus am Hallenbad ist derzeit kaum genutzt. Zum Start im Oktober parkten noch 3500 Autofahrer auf den Decks.

Plus Der Staat gleicht fehlende Einnahmen aus. Das Parkbad in Neuburg schließt gleich bis zum Herbst. Auch beim Stadtbus will der Betreiber heuer deutlich sparen und den Fahrplan kürzen.

Von Winfried Rein

Im winterlichen Februar wäre ein Besuch im Neuburger Hallenbad interessant, aber das Parkbad ist seit November geschlossen. Jetzt einigten sich die Stadträte auf Vorschlag der Stadtwerke darauf, das Bad in dieser Wintersaison überhaupt nicht mehr zu öffnen - sollte der Lockdown bald gelockert werden. „Dafür werden wir das Brandlbad so früh wie möglich aktivieren“, kündigte OB Bernhard Gmehling im Werkausschuss an.

Die fehlenden Einnahmen verschlechtern die Bilanz des ohnehin defizitären Betriebs. Der Bund unterstützt den Betreiber im Zuge seiner „Novemberhilfen“ mit bisher rund 32.000 Euro. Kurzarbeitergeld und andere staatliche Mittel müssen abgezogen werden. „Es bleibt ein Tropfen auf dem heißen Stein“, findet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Im Neuburger Parkbad dürfen derzeit nur die "Donaunixen" ins Wasser, um zu trainieren

Nur das große Sportbecken ist derzeit mit Wasser gefüllt. Die Donaunixen dürfen darin trainieren, weil sie zum Bundeskader ihrer Sportart gehören. Außerdem unterrichten die Stadtwerke im Parkbad künftig die Auszubildenden der Schrobenhausener Bäder im Rahmen einer landkreisweiten Kooperation. Die Nachwuchskräfte müssen besonders gut schwimmen können und auch Rettungstechniken beherrschen.

Der Lockdown schlägt sich auch auf die Nutzung der Neuburger Tiefgaragen nieder. 2019 erzielten die Stadtwerke 102.000 Euro Einnahmen, 2020 waren es noch 44.000 Euro. Das Gratis-Parken gilt noch bis vorerst 14. Februar. Grünen-Sprecher Gerhard Schoder hält das kostenlose Parken für verkehrt. „Man müsste eher mehr verlangen, denn das Parken braucht zu viel Platz im öffentlichen Leben“, so der Stadtrats-Neuling.

Im neuen Parkhaus am Neuburger Parkbad stehen trotz Gratisparken selten mehr als eine Handvoll Autos

Ein Bild der Tristesse bietet das nagelneue Parkhaus am Hallenbad. Mehr als eine Handvoll Autos steht selten auf den Decks, „trotz Gratisparken ist nichts los“, bedauert stellvertretender Werkleiter Andreas Bichler. Nach der Eröffnung fanden im Oktober noch 3500 Autofahrer den Weg auf die Decks, dann war es mit der Frequenz vorbei. Dauerparker bezahlen 600 Euro jährlich, Lehrer und Erzieher 300 Euro. Übungsleiter von Vereinen im Hallenbad können für 20 Euro monatlich parken.

Den 127 Dauerparkern in den drei Tiefgaragen gewähren die Stadtwerke 100 Euro Corona-Nachlass für zwei Monate, dafür entfallen 6400 Euro Einnahmen. Damit gleicht man den Unterschied zu den momentan kostenfreien oberirdischen Parkplätzen aus. Der neue Dauertarif beträgt 600 Euro jährlich (bisher 500 Euro) und wird nur noch für Tag-und-Nachtparken ausgegeben. Wer mit einem normalen Parkschein stehen bleibt, soll künftig zwei Euro „Nachtpauschale“ bezahlen. Darüber entscheidet der Werkausschuss im Frühjahr, ebenso über die Einführung der Handy-Parkgebühr „Parkster“. Wer dieses System benutzt, gibt Parkbeginn und -ende in sein Handy ein und die Gebühr wird abgebucht.

Extremer Rückgang an Fahrgästen beim Neuburger Stadtbus

Beim Stadtbus sind im Vorjahr nur noch 297.000 Passagiere im Vergleich zu 2019 (448.000) mitgefahren. Heuer erwartet Betreiber Jägle/Seitz den elfmillionsten Fahrgast. Für den „extremen Rückgang“ (Bichler) überwies die Regierung von Oberbayern 81.000 Euro Landesmittel aus dem „ÖPNV-Rettungsschirm“.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach von „Geisterbussen“ und Betriebsleiter Andreas Bichler erwägt Kürzungen im Fahrplan. Letzterer könnte ausgedünnt oder auf Ein-Stunden-Takt umgestellt werden. Darüber solle der Werkausschuss entscheiden. Hans Mayr (CSU) sieht darin „ein falsches Signal“ und Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) kündigte Widerstand an: „Ich bin absolut gegen Kürzungen. Wir müssen nach vorne rudern und den Bustakt eher verkürzen.“

