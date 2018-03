02.03.2018

Wertstoffhöfe haben länger geöffnet

Das gilt für Karlskron, Karlshuld und Rennertshofen

In Rennertshofen, Karlshuld und Karlskron haben ab 1. April die Wertstoffhöfe länger geöffnet. Das hat der Werkausschuss gestern entschieden. Konkret bedeutet das:

l In den Monaten April bis einschließlich November hat der Wertstoffhof in Rennertshofen eine Stunde länger geöffnet, also von 13 bis 17 Uhr.

l In Karlskron wird der Wertstoffhof ganzjährig ebenfalls eine Stunde länger geöffnet sein, und zwar von 15 bis 19 Uhr.

lKarlshuld bekommt in den Monaten April bis einschließlich November einen zusätzlichen zweistündigen Öffnungstag. Dieser wird dienstags von 16 bis 18 Uhr sein.

Grund für die Erweiterungen der Öffnungszeiten sind die gestiegenen Einwohnerzahlen in den Gemeinden. Denn die sind ausschlaggebend dafür, wie lange die Wertstoffhöfe geöffnet haben. Die zusätzlichen Servicezeiten kosten dem Landkreis etwa 18200 Euro im Jahr. (clst)