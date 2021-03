vor 38 Min.

Wertstoffhof in Buxheim: Den Dieben hatte es ein Wäschetrockner angetan

Drei Männer aus Polen entwendeten aus einem Schrottcontainer auf einem Wertstoffhof in Buxheim einen Wäschetrockner. Auf den hatten sie schon tags zuvor ein Auge geworfen.

Wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch müssen sich drei Männer aus Polen im Alter zwischen 26 und 43 Jahren verantworten.

Am Wertstoffhof in Buxheim (Landkreis Eichstätt) wurde am Samstag gegen 20 Uhr der Schrottcontainer aufgebrochen und ein Wäschetrockner entwendet. Zeugenaussagen zufolge sollen sich am Vortag die drei Männer aus Polen auffallend für das Gerät interessiert haben.

Über das Kennzeichen des Wagens konnte durch die Polizei die vorübergehende Wohnadresse in Buxheim ermittelt werden. Über die Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht Ingolstadt ein Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen erwirkt. Gleich beim Betreten des Grundstücks entdeckten die Beamten den gesuchten Wäschetrockner in der Garage.

Die drei Männer zeigten sich sofort geständig. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. (nr)

