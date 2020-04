Whirlpool falsch verbaut: Mann wird vergiftet

Plus Ein 53-Jähriger aus Maxweiler stirbt an einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung, weil er eine Heiztherme unsachgemäß eingebaut hatte.

Der Tod eines Maxweilers am vergangenen Dienstag hat eine tragische Ursache: Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben haben, starb der 53-Jährige an den Abgasen einer selbst verbauten Heiztherme für seinen Whirlpool.

Der Vorfall hat sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt fand die Ehefrau ihren Mann leblos im hauseigenen Whirlpool, in den er zweieinhalb Stunden zuvor gestiegen war. Schon die alarmierten Rettungskräfte hatten bemerkt, dass in dem Kellerraum ein überhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert (CO) lag. Deshalb lag schon am Unglückstag die Vermutung nahe, dass der Mann durch eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung starb.

Wie das Landeskriminalamt und die Kripo Ingolstadt in ihren Ermittlungen herausfanden, hatte der Mann den Whirlpool selbst errichtet und dabei die Heiztherme unsachgemäß eingebaut. Dadurch entstand eine tödlich wirkende Konzentration von CO in dem Kellerraum. Eine beim Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführte Obduktion des Leichnams bestätigte diese Ergebnisse. (nr)