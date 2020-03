vor 10 Min.

Wie Bergheim den Unternehmen durch Corona hilft

Der Gemeinderat in Bergheim kommt selbst in der Corona-Krise zusammen. Der Rat will den Betrieben unter die Arme greifen. Was geplant ist und wie das funktioniert.

Von Andreas Dengler

Trotz Corona-Krise tagte am Montagabend der Gemeinderat in Bergheim. Wie gewöhnlich, kam das Gremium im Bergheimer Gemeindezentrum zusammen. Ein Unterschied war dennoch zu bemerken: Der Abstand zwischen den Ratsmitgliedern war deutlich größer als sonst. „Wir müssen den normalen Betrieb aufrecht erhalten“, sagte der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg, Stefan Gößl, und verteidigte damit die Entscheidung, die Sitzung trotz Corona-Krise abzuhalten. Man komme nicht vorwärts, wenn nicht wichtige Beschlüsse gefasst werden. Und die Liste der Gemeinderäte war lang. Ein Tagesordnungspunkt war die Hilfsmaßnahme für die lokale Wirtschaft.

Bergheim: Unternehmer dürfen Gewerbesteuer stunden

Allen Unternehmen im Gemeindebereich, die durch die Pandemie wirtschaftliche Einbußen haben, will die Gemeinde Bergheim unter die Arme greifen. Die Gewerbetreibenden haben künftig die Möglichkeit, die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer zu kürzen oder zinsfrei zu stunden. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für diese Hilfsmaßnahme aus.

Eine Stundung der Beträge ist vorerst bis Ende des Jahres vorgesehen. Die betroffenen Unternehmen müssen sich dazu schriftlich oder per Mail an die Verwaltung wenden. Bisher seien noch keine Anträge im Rathaus eingereicht worden, sagte Gößl auf Nachfrage.

