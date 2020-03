vor 34 Min.

Wie Corona die Kommunalwahl in Neuburg beeinflusst

Eigene Stifte mitbringen, ein neues Wahllokal, kleinere Wahlhelfergruppen – das ändert sich für Wähler und Wahlhelfer am Sonntag

Die Kommunalwahlen finden diesen Sonntag, 15. März, in ganz Bayern ohne Einschränkung statt. Das teilte die Stadt Neuburg mit. In jedem Wahllokal bestehe die Möglichkeit, sich die Hände mit Seife zu waschen, entsprechende Hygienehinweise befinden sich im Aushang. Wähler können ihre Stifte (dunkelblau oder schwarz) von Zuhause mitbringen.

Das Auswählen der Stimmzettel am Montag, 16. März, findet nicht – wie sonst üblich – nur in der Parkhalle statt, sondern wird verstärkt dezentralisiert, um die Anzahl der Menschen, die zusammenarbeiten, auf ein Minimum zu reduzieren. Deshalb wird zusätzlich auch in der Mensa, in der Mittelschule und im Marstall ausgezählt. Die genauen Räumlichkeiten werden an der Parkhalle per Aushang bekannt gegeben.

Aufgrund personeller Engpässe kann es sein, dass sich das Auszählen zeitlich verzögert. So wird am Sonntagabend in jedem Wahllokal nur die Wahl zum Oberbürgermeister ausgezählt. Am Montag wird mit der Auszählung zum Stadtrat begonnen. Je nach Fortschritt kann es sein, dass der Kreistag erst am Dienstag fertig ausgezählt wird. Das hat zur Folge, dass die Stadtverwaltung nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag geschlossen bleibt.

Das für den Stimmbezirk 30 vorgesehene Wahllokal im AWO-Seniorenheim am Längenmühlweg muss verlegt werden. Zum Schutz der Bewohner vor dem Coronavirus kann das Heim nicht als Wahllokal zur Verfügung stehen. Es wird in das nahe gelegene AWO-Sozialzentrum (Stimmbezirk 12) in der Joseph-Haydn-Straße 14 verlegt. Die Räumlichkeiten erlauben die Unterbringung beider Bezirke. Wie die Stadt weiter mitteilt, konnten aufgrund der kurzfristigen Absage keine abgeänderten Wahlbenachrichtigungen mehr versandt werden. Es ist jedoch sichergestellt, dass im gesperrten Wahllokal von 8 bis 18 Uhr ein Ansprechpartner vor Ort ist, der auf das geänderte Wahllokal verweist. Zudem steht auch eine Person bereit, die den Wähler in das nur 500 Meter entfernte Ersatzlokal begleitet.

Der Ausgang der Kommunalwahl kann ab Sonntag in Echtzeit im Internet unter www.neuburg-wahl.de verfolgt werden. (nr)

