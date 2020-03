17:20 Uhr

Wie Neuburg sich auf Instagram zeigt

Plus Instagram wird immer regionaler. Viele Vereine und Einrichtungen aus Neuburg sind auf dem Netzwerk aktiv. K!ar.Text hat sich durchgescrollt.

Von Laura Freilinger

Der Handywecker klingelt. Beim Wegklicken des Alarms fällt der Blick auf die aktuellsten Meldungen von Insta. Noch im Halbschlaf wird durch die Bilder gewischt. An der Bushaltestelle – der Bus verspätet sich – genau der richtige Moment, um die neuesten Instagram-Posts zu checken. Egal wann und wo man Instagram nutzt, nach kurzer Zeit erhält man dort den Vorschlag für einen häufig gesuchten Hashtag in der Region: #neuburg. Was verbirgt sich dahinter und welche Neuburger Institutionen nutzen bereits Insta? Den Followerkreis zu erweitern und sich zu etablieren, ist für Vereine und Einrichtungen nicht leicht. K!ar.Text hat sich durch die regionalen Konten gescrollt.

Wie das Jugendzentrum Neuburg Instagram nutzt Die Leiterin des Jugendzentrums Neuburg (kurz: Juze), Elisabeth Hagn, sagt: „Kaum einer nutzt heute noch Facebook. Selbst unsere Homepage wird eigentlich nur von Eltern aufgerufen.“ Um dennoch Jugendliche anzusprechen, hat das Juze ein Konto in dem sozialen Netzwerk angelegt. „Instagram ist da ein sehr gut geeigneter Kanal“, erklärt Hagn. Gerade für junge Neuburger eignet sich der Account (@jugendzentrumnd) mit über 550 Followern nicht nur dafür, um Neues über das Juze zu erfahren, sondern auch über die zahlreichen Möglichkeiten in dem Jugendhaus. Die Seite informiert zudem über Veranstaltungen wie anstehende Festivals, Poetry Slams, Konzerte, Kochkurse oder gemeinsame Ausflüge. Seit diesem Jahr hat auch das Juze der Gemeinde Karlshuld (@juze_karlshuld) ebenfalls ein eigenes Konto auf Instagram, um dort mit den Jugendlichen zu kommunizieren. Neuburger Stadtmarketing auf Insta Während das Juze Neuburg seit knapp drei Jahren regelmäßig Fotos postet, betreibt das Neuburger Stadtmarketing erst seit vergangenem Februar eine offizielle Instagram-Seite (@stadtmarketingneuburg). Bisher folgen der Seite rund 870 Follower und mehr als 100 Posts wurden bereits getätigt. Das Stadtmarketing postet vor allem Informationen zu Messen und Veranstaltungen rund um die Stadt. Besonders umfassend werden dort Veranstaltungen der Stadt beworben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Welche Ziele werden in den Sozialen Medien verfolgt? Ob es der angestrebte Vereinszuwachs oder höhere Besucherzahlen auf Veranstaltungen sind: Ziel der Mehrheit der Accounts ist Eigenwerbung. Dabei setzen die verschiedenen Administratoren auf unterschiedliche Methoden. Die Posts sind oft durch kurze Texte mit ansprechenden Bildern und regionalen Hashtags gekennzeichnet. Ein Nachteil von Instagram bleibt, dass die Verlinkung zur Internetseite der jeweiligen Einrichtung nicht direkt unterhalb des Bilds, sondern nur in der Bio eingefügt werden kann. Um mehr Follower zu generieren, warb das Juze Neuburg für den Insta-Account, indem es Flyer in Schulen verteilte. „Seitdem vergrößerte sich unsere Seite erfolgreich durch Mundpropaganda. Die Anzahl der Follower steigt kontinuierlich“, sagt Hagn zufrieden mit der Aktion. TSV Neuburg ist auf Instagram Um mehr Reichweite zu erlangen, kooperiert der TSV Neuburg derzeit intensiv mit dem Stadtmarketing oder mit der Audi Betriebskrankenkasse, seinem Sponsor. Indem sie sich gegenseitig verlinken, erreichen die Beiträge mehr Aufmerksamkeit. Neben der Eigenwerbung hofft die Verantwortliche für den Account der Sportler, Anja Hofmann, aber auch darauf, Jugendliche wieder zur Teilnahme am Sportverein zu motivieren. „Ich kann den Account wachsen sehen“, sagt Hofmann. Ihr großer Wunsch für den Instagram-Auftritt ist, dass künftig ein Student das Thema der Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen für seine Bachelorarbeit nutzt und die Profile professionell betreut und verwaltet. Doch lohnt sich der Aufwand überhaupt? Anja Hofmann ist davon überzeugt: „Ich bekomme regelmäßig Nachrichten von Followern und Interessenten, die Videos von unseren Übungsstunden sehen und mich zu Trainingszeiten oder Angeboten des Vereins fragen.“ Das Neuburger Schloss ist besonders beliebt auf Instagram. Bild: Ulrich Wagner (Archiv) Religion trifft auf Internet in Neuburg Sogar religiöse Organisationen aus Neuburg nutzen Instagram, um Jugendliche anzusprechen. So thematisierte die Organisation Ditib Jugend (@ditib_jugend_neuburg) den Terroranschlag in Hanau Anfang März. Neben solchen ernsten Themen hält der Account seine über 300 Follower aber auch über gemeinsame Exkursionen auf dem Laufenden. Feuerwehr und THW im Sozialen Netz Neben Vereinen und Einrichtungen präsentiert sich seit einigen Jahren auch das Ehrenamt verstärkt auf Instagram. Gerade die Freiwillige Feuerwehr Neuburg (@fw_neuburg) betreibt eine kreative Plattform. Neben ernsten Posts von echten Einsätzen und Unfällen, sieht man dort auch lockeren Content. Auf einem der Bilder sitzen beispielsweise zwei Feuerwehrmänner in Uniform auf einer Wippe. Mit mehr als 1180 Followern und über 200 Posts ist der Account der Feuerwehr einer der größten der Stadt. Eine weitere ehrenamtliche Institution aus Neuburg mit eigenem Instagram Account ist die Jugend des Technischen Hilfswerks (@thwjugendneuburg). Es informiert seine 560 Fans teils sogar auf Englisch über ihr Engagement. Was bringen Hashtags? Anja Hofmann und Elisabeth Hagn sind sich in der Sache einig: Hashtags, die es Followern anderer Accounts erleichtern, auf die eigenen Posts zu kommen, sind von großer Bedeutung. Darunter fallen häufig die Hashtags #neuburg oder #neuburganderdonau. Unter den beliebtesten Posts finden sich Bilder vom Schloßfest, dem Schloss oder von den Neuburger Auwäldern. Sport, Spaß und Schule Wer sich für Sport interessiert, kann der Basketballabteilung des TSV Neuburg (@tsvneuburgbasketball) oder den Donaunixen (@synchro_tsv_neuburg) mit mehr als 1000 Fans folgen. Der Skiclub Karlshuld (@skiclub.karlshuld), die Burgfunken (@burgfunken), der VFR Neuburg (@vfrneuburg) und der Donauruderclub (@drcneuburg) haben auch Accounts. Weitere Konten aus Neuburg betreiben die Stadtwerke (@neuburgerbaeder), die Maria-Ward-Schule (@mws_neuburg) oder die Spendenstiftung (@stiftung_fuer_neuburger). Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



