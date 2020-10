17:00 Uhr

Wie Neuburger und Thüringer die Wiedervereinigung feiern

In der Nacht zum 3. Oktober 1990 feierten die Landräte Richard Keßler und Walter Peter (Mitte) die Deutsche Einheit in Pößneck.

Plus Neuburger Delegation feierte 1990 in Thüringen die Deutsche Einheit mit. Jetzt tut man es wieder. Landrat Thomas Fügmann vom Saale-Orla-Kreis kommt zu Besuch in den Landkreis. Wo alles begonnen hat.

Von Winfried Rein

„Es war ein unglaublicher Tag, von dem wir in 100 Jahren noch reden werden.“ Eugen von Redwitz (81) spricht vom ersten Tag der Deutschen Einheit vor 30 Jahren. Eine kleine Delegation Neuburger Politiker feierte ihn zusammen mit Thüringern. Es gab Feuerwerk und Freudentränen auf dem Marktplatz in Pößneck.

Heute wird das Geschehen nüchterner beurteilt. Geblieben aber ist die Freundschaft mit dem Saale-Orla-Kreis, seit der Einheit offizieller Partner des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Deshalb kommt auch Landrat Thomas Fügmann ( CDU) am heutigen Freitag zu einem Kurzbesuch und Austausch mit dem Kollegen Peter von der Grün (FW) nach Neuburg. Die Partnerschaftsfeier am 3. Oktober in Schleiz ist wegen Infektionsgefahr abgesagt worden.

Die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, sind im Saale-Orla-Kreis auch in der Corona-Krise noch stark und stabil

Die Pandemie macht nun absolut keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West. Auch gesellschaftlich und wirtschaftlich verschwinden Grenzen, da ist sich Alexander Hebenstreit sicher. Der junge Medienbeauftragte des Saale-Orla-Kreises sieht „keinen Grund zum Klagen, denn wir leben im besten Landkreis Thüringens.“ Die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, sei auch in der Krise noch stark und stabil. Alexander Hebenstreit ist im Jahr des Mauerfalls 1989 geboren worden.

Staatssekretär Roland Weigert, hier mit Altlandrat Walter Peter, hielt als Landrat die Kontakte zum Saale-Orla-Kreis aufrecht. Bild: Winfried Rein

Als Pioniere der Landkreis-Partnerschaft darf man die Altlandräte Walter Peter (84) und Richard Keßler (1940-2016) sehen. „Die Einheit ist geglückt“, sagt CDU-Politiker Peter heute, „auch wenn es ein schwieriger Weg gewesen war.“ Die DDR-Wirtschaft zerbröselte, die Arbeitslosigkeit kletterte auf 20 Prozent. Die „Einheit der Herzen“ stellte sich nach der Euphorie des Mauerfalls nur allmählich ein.

Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen suchte sich nach der Wiedervereinigung den thüringischen Kreis Pößneck als Partner aus

„Ich bin froh, dass wir als Landkreis zum Aufbau in Thüringen einiges beitragen konnten“, stellte der Neuburger Ehrenbürger Richard Keßler 2015 zufrieden fest. Auf Wunsch des Bayerischen Innenministeriums suchte sich der Kreis Neuburg-Schrobenhausen den thüringischen Kreis Pößneck als Partner. Im Laufe der Jahre schickte das Landratsamt jede Menge Aufbauhelfer nach Thüringen - vom Oberregierungsrat bis zum Umweltingenieur. Und es gelang, funktionierende Verwaltungsstrukturen aufzubauen.

Der Kreistag hatte sich im April 1990 in einer dreitägigen Reise noch die untergehende DDR angeschaut. Der Zeitpunkt kurz nach der Volkskammerwahl hätte nicht interessanter sein können. In Pößneck gab es kurzen Kontakt mit der Familie Strelzyk, die mit den Wetzels und einem selbst gebauten Ballon die Zonengrenze überwunden hatte. „Mit dem Wind nach Westen“ und „Ballon“ heißen die Filme über das reale Abenteuer.

Die konkrete Teilhabe an deutsch-deutscher Geschichte fesselte den Historiker Richard Keßler. In der Nacht zur Einheit vom 2. auf den 3. Oktober 1990 stand er in der Stadtmitte von Pößneck, als ringsherum Silvesterraketen hochgingen. „Es war ein großartiges Erlebnis, dieses spannende Kapitel miterleben zu dürfen“, sagte der Neuburger Ehrenbürger zeitlebens.

Alt-Landrat und Neuburgs Ehrenbürger Richard Keßler tanzte in Pößneck mit wildfremden Menschen auf der Straße

Rosina Straub, Eugen von Redwitz, Erwin Herrle, Amtsgerichtsdirektor Rudolf Mayr und Fritz Goschenhofer begleiteten ihn damals. „Ich habe mit wildfremden Leuten auf der Straße getanzt, wir wollten einfach teilhaben an diesem Ereignis“, erinnert sich heute der langjährige Abgeordnete Eugen von Redwitz. Die Eindrücke und Emotionen der Einheits-Nacht hat auch Fritz Goschenhofer nicht vergessen. „Das war etwas ganz Besonderes, sozusagen ein Zipfel großer Geschichte“, findet der CSU-Politiker.

Kurz vor dem Mauerfall flüchteten tausende DDR-Bürger aus ihrem Land. 400 kamen in Neuburg an, hier in der Tillykaserne. Bild: Winfried Rein

„Guten Morgen, Deutschland“, titelte die Ostthüringer Zeitung am 3. Oktober 1990. Bei der Feier in Pößneck wunderte und freute sich der Kreistagspräsident, „dass die westlichen Wohlstandsbürger soviel Herzlichkeit und Anteilnahme aufgebracht haben.“ Nur wenig später musste der Präsident zurücktreten, weil er informeller Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit (Stasi) gewesen sei. Landrat Walter Peter (CDU) rechnete mit den SED-Bonzen derart ab, dass die drei PDS-Kreisräte im Saal gar nicht hinhören mochten. Ebenso wie sein Kollege forderte Landrat Richard Keßler damals vor allem die junge Generation auf, die Chance der Einheit mit Geduld auch umzusetzen.

Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch mit Bürgermeisterin Katja Staps aus Bodelwitz.

Dieser Aufforderung sei man nachgekommen, trotz aller Schwierigkeiten mit einem „guten Ergebnis“, urteilt Landrat Thomas Fügmann 30 Jahre später. Er verbindet sein Fazit mit dem Wunsch nach mehr Begegnungen und Austausch. Bei Axel Kalkowski läuft er dabei offene Türen ein. Der 70-jährige Neuburger reist zwei- bis dreimal jährlich nach Thüringen, „gleich ob zur Feuerwehr Pößneck, den Burgfreunden Ranis oder zum Hotelier Wutzler, der in Neuburg schon seine Thüringer Bratwürste verkauft hat.“ Axel Kalkowski war an der Einfädelung der Partnerschaft im Jahr 1990 wesentlich beteiligt gewesen.

Mehr Einheit als zwischen Ehekirchen und der Partnergemeinde Bodelwitz im Saale-Orla-Kreis geht nicht

Ehekirchen feiert die Einheit „drüben“. Ein Bus startet am 2. Oktober Richtung Bodelwitz, seit dem ersten Kontakt 1990 die Partnergemeinde der Ehekirchener. Damals war Franz Braun Bürgermeister. Sein Nachfolger Günter Gamisch hat die Bodelwitzer Bürgermeisterin Katja Staps geheiratet. Mehr Einheit geht nicht.

