14.11.2020

Wie Stadträte Autorennen in Neuburg stoppen wollen

Am Brandl und auf dem Eternitweg quietschen häufig die Reifen. Was die Stadtverwaltung gegen die Rowdys tun will.

Von Winfried Rein

Werden in Neuburg auf bestimmten Plätzen Autorennen ausgetragen und „Powerslides“ (Driften von Fahrzeugen) geübt? Etliche Stadträte sagen Ja und benennen unter anderem das Brandlgebiet am VfR-Platz und den Eternitweg als Brennpunkte.

Die Stadtpolitik will der nächtlichen Unsitte mit dem Einbau von Hindernissen und Tempokontrollen beikommen. Vom Brandl höre man auch nachmittags aufheulende Motoren „und das Quietschen von Reifen und Bremsen“, hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling festgestellt. „Ab 22 Uhr werden in Feldkirchen Rennen gefahren“, beschreibt Stadtrat Otto Heckl eine weitere Piste. „Wir müssen schnell handeln“, forderte Verkehrsreferent Bernhard Pfahler im Verkehrsausschuss. In der Grünauer und Münchener Straße sowie am Brandl und auf dem Eternitweg „werden regelmäßig Rennen gefahren“, so der FW-Politiker.

Raser in Neuburg: Es wird weiterhin geblitzt

Auf den Schotterflächen der Brandl-Parkplätze sollen nun Pfosten das Rennfahren erschweren. Auf den Straßen will das Ordnungsamt die Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen zumindest beibehalten. Derzeit werde im Schnitt einmal pro Woche mit Radar oder Laser an verschiedenen Standorten kontrolliert, so Amtsleiterin Birgit Peter-Fest. Außerdem gebe es pro Monat zwei Nachtkontrollen.

2019 stellte die von der Stadt beauftragte Messfirma immerhin 6224 Tempoverstöße fest. Sie führten zu 354 Bußgeldverfahren gegen die betroffenen Autofahrer. Der Lockdown im Frühjahr hat die Fahrfrequenz und damit auch die Zahl der Schnellfahrer auf bisher 3450 reduziert. 248 Betroffene mussten über 80 Euro bezahlen oder mindestens einen Punkt in Flensburg hinnehmen. 14 Autofahrer verloren kurzzeitig ihre Führerscheine über ein Fahrverbot.

Die meisten Verstöße gab es 2019 am Eternitweg

Die meisten Verstöße nennt das Ordnungsamt mit knapp 900 im Vorjahr für den auf 30 km/h beschränkten Eternitweg. Ein junger Autofahrer war in der Probezeit mit 64 km/h geblitzt worden und musste daraufhin einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte quittieren. Das Gleiche passierte einem Autofahrer, der auf der Münchener Straße mit 85 km/h erwischt worden war.

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler bezeichnete die Radarkontrollen der Stadt als „absolut notwendig“. Er will das Messauto in der Nacht noch stärker einsetzen. Grundsätzlich aber sprechen sich Verkehrsausschuss und Verwaltung dafür aus, die Kontrollen nicht stärker auszuweiten. Dagegen sollen drei weitere „Smileys“ angeschafft werden. Die Messgeräte zeigen unverbindlich die Überschreitung von Tempo 30 und 50 an und werden häufig von Anliegern angefordert.

