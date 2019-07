vor 4 Min.

Wie alles begann

Das Bayerische Armeemuseum beleuchtet seine eigene Geschichte

Das Bayerische Armeemuseum hat Anfang Juni den ersten Teil seiner neuen Dauerausstellung „Formen des Krieges“ eröffnet. Das begleitet das Museum nun mit einer Vortragsreihe, die sich genauer mit den Objekten der Ausstellung befasst und diese erläutert. Kuratoren und Gastreferenten werden dabei Einblicke in die spannenden und abwechslungsreichen Sammlungen des Hauses geben. Den ersten Vortrag hält diesen Mittwoch Tobias Schönauer zum Thema „Die Geschichte des Bayerischen Armeemuseums“. Es geht dabei um Fragen wie: Was hat das Bayerische Armeemuseum mit König Ludwig II. zu tun? Warum ist das Neue Schloss in Ingolstadt schon der dritte Standort des Armeemuseums? Was haben die Geschütze im Schlosshof mit der Gründung des Museums zu tun? Und wie kommt das Museum an die einzig bekannten Kleidungsstücke eines Conquistadoren aus dem 16. Jahrhundert?

Die Geschichte des Hauses beginnt bereits im 16. Jahrhundert mit den alten bayerischen Zeughäusern und führt über die eigentliche Gründung im Jahr 1879 bis zur neu gefundenen Heimat des Museums im Neuen Schloss von Ingolstadt. Die umfangreichen Sammlungen des Museums wurden immer wieder neu und anders präsentiert. Stücke kamen hinzu, Objekte wurden weggetauscht, gingen verloren oder wurden vernichtet.

In diesem Kontext will der Referent laut Ankündigung „ein abwechslungsreiches Bild der 140-jährigen Geschichte dieser Institution“ entwerfen, die als eine „Sammlung von Kriegstrophäen und Alterthümern“ der Königlich Bayerischen Armee angelegt wurde und heute eines der großen militärhistorischen Museen Europas ist. (nr)

