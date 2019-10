vor 32 Min.

Wie aus frisch verliebt eine alte Liebe wird

Die Chorgemeinschaft Burgheim konnte ihr Publikum beim diesjährigen Herbstkonzert begeistern. Der Abend war in vier Abschnitte unterteilt. Welche Lieder es zu hören gab und wer die Sänger musikalisch unterstützt hat

Von Thomas Bauch

Die Chorgemeinschaft Burgheim konnte bei ihrem diesjährigen Konzert das Publikum begeistern und mitreißen. Gemeinsam mit der Zwoaring Musi zeigte der Klangkörper die ganze Spannbreite exzellenter Chormusik – und am Ende wurde Hans Hönig für seine Verdienste für die Chormusik als Erster mit der neuen Verdienstmedaille des Chorverbands Bayrisch-Schwaben ausgezeichnet (siehe Bericht unten).

Josef Heckl hieß die vielen Gäste in der „Alten Turnhalle“ in Burgheim willkommen. Als Ehrengäste begrüßte er das Chormitglied Anneliese Rechner und ihren Mann Franz. Anneliese Rechner, die seit 47 Jahren ein festes Chormitglied ist, hatte auf einen aktiven Auftritt verzichtet, da sie mit ihrem Mann die Diamantene Hochzeit feierte. Weiter begrüßte er Reiner Pfaffendorf, Vizepräsident des Chorverbands Bayrisch-Schwaben, und Marion Scheuer, Vorsitzende des Chorkreisverbands Nordschwaben.

Das Herbstkonzert wurde vom Chor in vier Abschnitte unterteilt. Die Moderation der einzelnen Abschnitte übernahmen erstmalig vier aktive Damen aus dem Chor. Im ersten Abschnitt „Frisch verliebt“ moderierte Doris Zitzsmann. Der Chor zeigte schon hier die große Spannbreite seines Repertoires: vom klassischen Volkslied „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ über „Lollipop“ bis hin zu dem alten Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Begleitet wurde der Chor von Reinhold Böhm am E-Piano. Zwischen den Liedern hatte die Zwoaring Musi in der Besetzung Irmgard Weigl und Elfriede Marb, beide Akkordeon, Elisabeth Zach am Hackbrett und Johannes Hieber am Kontrabass ihre Einsätze und spielte den „Mara Walzer“ aus Schwaben und die irische „Sweeny’s Polka“. Der zweite Abschnitt wurde unter das Motto „Sehnsucht“ gestellt und von Antje Rössler anmoderiert. Auch hier zeigte der Chor mit dem Song der Spider Murphy Gang „S’Leben is wiar a Traum“, „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens und dem Volkslied aus der Romantik „Das Wandern ist des Müllers Lust“ ihre stimmliche Klasse. Dazwischen bezauberte das Zwoaring-Quartett mit „Od lo ahavti dai“ der israelischen Künstlerin Naomi Shemer und dem niederbayrischen „Boxhamerisch Zwiefach“ die Gäste.

Nach der Pause moderierte Franziska Wieseler den dritten Abschnitt „Alte Liebe“ an. Hier zeigte der Chor erneut seine große gesangliche Ausgeglichenheit mit den Stücken „Man sagt, die Liebe drückt ein Auge zu“ von Lorenz Maierhofer, dem Beatlessong „When I get older“ und dem schwäbischen Volkslied aus dem 19. Jahrhundert „Das Lieben bringt groß Freud“. Irmgard Weigl mahnte die Besucher in ihrer Anmoderation zum Thema „Alte Liebe“ daran zu denken: „Spinat, Pilze und eine alte Liebe soll man nicht aufwärmen.“ Danach beeindruckten die Musiker mit der Filmmusik „Der dritte Mann“ und mit der „Frisch auf Polka“ des Österreichers Tobi Reiser. Der vierte Abschnitt stand dann unter dem Motto „Schöne Welt“ und wurde von Isabella Schöffer angekündigt. Mit dem Song von Louis Armstrong „What a wonderful world“, dem Udo Jürgens Klassiker „Ich glaube“ sowie dem Volkslied „Es klappert die Mühle“ konnte der Chor sich noch einmal voll verausgaben und das Publikum mitreißen. Die Zwoaring Musi präsentierte im letzten Abschnitt dann das schweizer Musikstück „Alliwander und Angloise“ und die englisch-irische Version von „Nancy/The Huntsmen Chorus“, wobei der Chorus aus der deutschen Oper „Der Freischütz“ stammte.

Vorsitzender Josef Heckel dankte allen am Konzert Beteiligten. Mit „Wochenend und Sonnenschein“ entließen der überzeugende Chor und die Zwoaring-Musi das begeisterte Publikum, das den Abend mit minutenlangem Applaus honorierte. Das Konzert hätte bei dieser gesanglichen und musikalischen Klasse wahrlich ein volles Haus verdient gehabt.

