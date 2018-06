vor 58 Min.

Wie das IN-Campus-Gelände saniert wird

Kubikmeter um Kubikmeter wird die Erde auf dem Raffineriegelände gereinigt. In einigen Jahren sollen die Altlasten verschwunden sein. Dafür braucht es eine ausgefeilte Technik.

Von Luzia Grasser

Hin und wieder türmen sich Erdhaufen auf, Baufahrzeuge fahren umher, das Areal wirkt trist und leer. Doch wenn die, denen das 75 Hektar große Grundstück gehört, und die, die dort arbeiten, über das Areal sprechen, dann fallen Wörter der Superlative: „Noch nie da gewesen“ sei so etwas in Ingolstadt, gar „einzigartig“ in Bayern, eine „einmalige Gelegenheit“ werde nun genutzt, das ganze habe „Modellcharakter“. Es geht um das ehemalige Raffineriegelände an der Eriag-Straße, das die In-Campus GmbH – ein Joint Venture zwischen Audi und der Stadt Ingolstadt – in einen Hochtechnologiepark verwandeln will. Am Donnerstag gab es bei einem Pressetermin einen ersten Blick auf das Gelände.

1965 nahm Eriag den Betrieb im Ingolstädter Südosten auf

1965 nimmt die Eriag ihren Betrieb im Ingolstädter Südosten auf. Genau 43 Jahre später war Schluss. Das Gelände, auf dem mehr als vier Jahrzehnte Erdöl verarbeitet worden ist, lag brach. Wer wollte schon eine Fläche nutzen, auf der sich bekanntermaßen viele Tonnen verseuchten Erdreichs befanden? Die Stadt und Audi erwarben das Areal schließlich vom Eriag-Nachfolger Bayernoil und hatten einen Plan: Ein Hochtechnologiecampus sollte entstehen, und zwar auf sauberen Boden und inmitten einer naturnahen Umgebung. Mehr als 50000 Laboranalysen und 1200 Sondierbohrungen zeigten schließlich, dass 22 Hektar des Bodens belastet sind, unter anderem mit dem gerade bayernweit in der Diskussion stehenden PFC. So steht auf dem Gelände unter anderem eine Bodenwaschanlage, die Experten als eine 17 Meter hohe Waschmaschine beschreiben. Bagger fahren pro Tag 1200 Tonnen mit Erdöl verunreinigte Erde in die Vorrichtung, später kommt sie gewaschen wieder heraus und kann erneut auf dem Gelände verbaut werden. 90 Prozent des Materials wird entsprechend sauber, der Rest wird entsorgt. Immerhin wird allein rund eine Million Kubikmeter sauberes Material benötigt, um das Gelände wegen des Grundwasserspiegels um gut einen halben Meter anzuheben. Auf einer Fläche von mehr als 100000 Quadratmetern kommt aktuell eine Air-Sparging-Anlage zum Einsatz. Dabei wird Luft ins Grundwasser geblasen. Diese Luft nimmt die Schadstoffe aus dem Wasser auf, anschließend wird sie gereinigt. Schließlich gibt es noch eine Abstromsicherung, damit belastetes Grundwasser nicht in die Donauauen strömt. Stattdessen wird es gereinigt und versickert auf dem Gelände. Zehn Jahr lang soll die Anlage im Einsatz sein. So lange soll es aber nicht mehr dauern, bis die ersten Menschen auf dem IN-Campus arbeiten. Ein Gebäude auf unbelastetem Boden soll Ende 2020 fertig sein, 1400 Audianer und Dienstleister sollen dort forschen und entwickeln. Die Sanierung soll in gut vier Jahren abgeschlossen sein.

Info-Box An der Eriagstraße wurde ein Info-Container aufgebaut, in dem die Entstehung des IN-Campus dokumentiert wird. Geöffnet ist er immer donnerstags von 10 bis 17 Uhr.

