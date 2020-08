30.08.2020

Wie das Neuburger Stadttheater in die neue Saison startet

Am 3. Oktober beginnt im Neuburger Kulturtempel die neue Saison mit 32 Vorstellungen unterschiedlicher Art. Wo die Karten im Vorverkauf zu bekommen sind.

Zur Freude aller Theaterfreunde startet das Neuburger Stadttheater ab 3. Oktober mit einer neuen Saison der allseits beliebten „Starken Stücke“. Bis einschließlich 26. Mai stehen dann insgesamt 32 Vorstellungen unterschiedlichster Art auf dem Programm. Am kommenden Dienstag, 1. September, 9 Uhr, startet der Vorverkauf für sämtliche Termine.

Da es diesmal coronabedingt keine Abos gibt, gehen die bis zu 100 Karten pro Aufführungstermin komplett in den freien Verkauf, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Neuburg. Die Chancen, an Tickets zu kommen, stehen somit gar nicht schlecht. Die Karten gibt es ab kommenden Dienstag – und ab dann Montag bis Freitag – in der Tourist-Info sowie direkt im Stadttheater. An beiden Stellen kann bar oder auf Rechnung gekauft werden, wobei die Tourist-Info auch einen Schalter für EC-Kartenzahlung einrichtet. Es wird um Verständnis gebeten, dass Reservierungen nicht möglich sind.

Auch in den Ticket-Verkaufsstellen gelten die Corona-Schutzmaßnahmen

Der gleichzeitige Zugang zu den beiden Verkaufsstellen ist aufgrund der geltenden Abstandsregeln begrenzt, weshalb es womöglich zu kurzen Wartezeiten kommt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die notwendige Mund-Nasen-Abdeckung beim Ticketkauf hingewiesen. Informationen zu den einzelnen Stücken gibt es detailliert im Internet unter www.neuburg-donau.de im Bereich „Kultur“. Hier finden sich dann auch die allgemeinen Hinweise zum Aufenthalt im Theater.

„Es freut mich sehr, dass wir unseren Theaterbetrieb wieder aufnehmen können und damit sowohl kulturhungrigen Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Angebot unterbreiten als auch den Künstlern eine Arbeitsgrundlage schaffen“, erklärt 2. Bürgermeister Johann Habermeyer und ergänzt: „Neuburg ist Kulturstadt, auch in Coronazeiten.“ (nr)