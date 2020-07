09.07.2020

Wie der Nichtraucherschutz das Rauchen verändert hat

Plus Tabakwarenhändler Christian Gerle aus Neuburg ist Raucher aus Leidenschaft. Warum ihn das Rauchverbot ärgert und wie sich das Konsumverhalten entwickelt hat.

Von Andreas Dengler

Lässig lehnt Christian Gerle an dem Fahrradständer vor seinem Tabakwarengeschäft in der Rosenstraße in Neuburg. Er zieht an seiner selbst gedrehten Zigarette. Ein Raucher vor der Tür – ein Bild, an das man sich in Bayern gewöhnt hat. Seit zehn Jahren gilt ein strenger Nichtraucherschutz. In Gaststätten und Bars darf nicht mehr gequalmt werden. Als Tabakwarenfachhändler weiß Gerle, wie heute konsumiert wird und welche Folgen der Volksentscheid im Jahr 2010 hatte.

Die Abstimmung wurde von vielen Rauchern unterschätzt, erinnert sich Gerle. „Der Volksentscheid hat mich geärgert.“ Inzwischen würden die Leute den geltenden Nichtraucherschutz größtenteils gut finden, er gehöre aber nicht dazu, ergänzt er sofort und beginnt zu schmunzeln. Die Zigarette vor der Tür habe sich nach dem Gesetz eingebürgert, vor allem unter den Jüngeren. Das sei aber für ihn nichts. Er gehe doch in keine Wirtschaft, um dort spazieren zu gehen, merkt er spitz an. Zu einem guten Menü gehöre für ihn ein Digestif genauso dazu wie eine Zigarre oder Zigarette. Und auch das Aussterben der Dorfwirtschaften hänge seiner Meinung nach mit dem Nichtraucherschutz zusammen. „Es ist nicht der einzige Grund, aber sicherlich mit ein Grund.“ Auf die gesundheitlichen Folgen antwortet er nur: „Die Dosis macht das Gift.“ Drei Schweinsbraten oder drei Kilo Äpfel seien auch nicht gesund. „Man kann über Sinn und Unsinn von Rauchen allgemein diskutieren“, aber das will er jetzt nicht.

Rauchverbot: Seit 2010 darf in den Gaststätten nicht mehr gequalmt werden

Eigentlich raucht Gerle nicht vor seinem Geschäft, sondern in dem kleinen Separee im hinteren Bereich. Seit zehn Jahren ist der Münchner nun in Neuburg. Im August 2010 trat das Gesetz in Kraft und im September übernahm er das Geschäft. Neben Zigaretten verkauft er auch Zigarren, Pfeifen und Spirituosen. Dass das Rauchverbot seiner Branche wehtat, glaubt er nicht. „Den Automatenhändlern sicherlich, bei uns Fachgeschäften eher weniger.“ Eigentlich will er aber nicht so viel über Zigaretten sprechen, die für Gerle ein „Industrieprodukt“ sind, sondern viel lieber über andere „Genussmittel“, wie er sie nennt: Zigarren. Doch bei allem Rauchvergnügen, das Gerle als „leidenschaftlicher Raucher“ empfindet, darf nicht vergessen werden, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Das gilt sowohl für Zigaretten als auch für Zigarren.

Christian Gerle raucht eine Zigarette vor seinem Geschäft in Neuburg. Bild: Andreas Dengler

Von denen hat Gerle mehrere Hunderte in seinem Humidor, einem befeuchteten Aufbewahrungsschrank extra für Zigarren. Dort lagern allein über 100 verschiedene Long- und Shortfillers aus Kuba. Sie sind das braune Gold der Insel, die in mühevoller Handarbeit gedreht, gewickelt und in typischen Holzkistchen in aller Welt verschickt werden. Ein junger Mann betritt den Laden. Ein Zigarrenkenner, wie sich schnell herausstellt. Er weiß genau, was er möchte: Drei Cohiba-Zigarren für eine Hochzeit am Wochenende. Sie sind ein Premiumprodukt. „Cohibas waren früher die Hausmarke von Fidel Castro. Nur hohe Politiker und ausländische Staatsgäste durften sie rauchen“, erklärt Gerle. Und wenn er so spricht, wird klar, zu jeder Sorte, zu jeder Marke weiß er eine Geschichte.

Corona-Krise beeinflusst auch die Tabakbranche

Die neuesten Anekdoten, die er künftig erzählen wird, betreffen Corona. Die Krise habe sich auch auf den Zigarrenmarkt ausgewirkt. Die globale Pandemie habe nicht nur zu Lieferengpässen geführt, sondern auch dazu, dass mehr geraucht wurde. „Im Homeoffice hat man Zeit für eine Zigarre“, sagt er und schmunzelt. Selbst am deutschen Zigarettenabsatz war die Pandemie bemerkbar: „Tschechien war geschlossen, die Leute konnten sich keine Stangen mehr holen.“ Aber wie gesagt, Zigaretten lassen sich nicht mit Zigarren vergleichen. Denn bei ihnen stehe der Genuss und nicht die Sucht im Vordergrund, sagt Gerle. Was am besten zu einer Zigarre passt? „Alles, was zusammen wächst: Kaffee, Tabak und Zuckerrohr.“ Aber Kaffee gehe eigentlich immer zu allem, überlegt er, nimmt einen Schluck und zieht an der selbst gedrehten Kippe.

Mit dem Genuss komme die Entschleunigung. Um dem Alltag zu entfliehen, greifen viele junge Männer heute wieder zur Pfeife zurück, sagt Gerle. Junge Hipsters und Yuppies zwischen Mitte 20 und Mitte 30 entdecken das Rauchutensil für sich. „Die Pfeife war 20 Jahre tot. Seit fünf Jahren ist sie wieder en vogue.“ Er raucht zwar selbst lieber Zigarren, hat aber dennoch jeden Pfeifentabak in seinem Geschäft schon ausprobiert. „Ich würde auch keinem veganen Metzger über den Weg trauen.“

Die neuen Pfeifenliebhaber rauchen aber im Privaten mit Freunden. Dass die Pfeife ausschließlich was für Männer ist, stimmt übrigens nicht. „Es gibt auch ein paar Damen, die Pfeife rauchen.“ Aber das ist eine Geschichte für eine andere Raucherpause.

