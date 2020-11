vor 17 Min.

Wie der Nikolausbesuch unter Corona-Bedingungen in Neuburg klappt

Kindern soll der Besuch des Heiligen Nikolaus in Corona-Zeiten nicht verwehrt werden. Termine für Neuburg und Region können ab sofort gebucht werden. Aus Infektionsschutzgründen gibt es allerdings einige Änderungen.

Von Gloria Geissler

Das Fest des heiligen Nikolaus steht vor der Tür. Ein Brauch, bei dem der Nikolaus zusammen mit dem Knecht Ruprecht von Haus zu Haus zieht, um die Kinder für ihre guten Tagen zu loben, aber auch um ihnen die Leviten zu lesen. Damit der Besuch des Nikolauses auch in Corona-Zeiten stattfinden kann, hat der Mitarbeiterkreis (MAK) St. Peter, die Jugend der Pfarreiengemeinschaft Neuburg, überlegt, wie man die Aktion unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden lassen kann. „Wir wollen den Kindern gerade in diesen Zeiten etwas Normalität bieten“, erklärt Marina Ettig.

Nikolaus in Neuburg: Seit vielen Jahren agiert der MAK als Vermittlerstelle

Seit vielen Jahren schon agiert der MAK als Vermittlerstelle zwischen dem Nikolaus und den Familien. Wer möchte, kann per E-Mail einen Termin ausmachen, zu dem der Nikolaus dann die Kinder zu Hause besucht. Der Nikolausdienst findet am 5. und 6. Dezember statt, in diesem Jahr ein Wochenende. Verkleidet als Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen die Jugendlichen des MAK zu den Kindern nach Hause. Nach einer kurzen Begrüßung werden die Kleinen einzeln nach vorne gebeten und der heilige Nikolaus liest aus seinem goldenen Buch vor, was darin über das jeweilige Kind geschrieben steht.

Jeder Besuch verläuft individuell und wird an die Familien angepasst. Bild: Marina Ettig

Jeder Besuch verläuft individuell und wird an die Familien angepasst, wobei die Texte von den Eltern geschrieben und an den MAK übermittelt werden. Zum Abschluss des Nikolausbesuchs bekommen die Mädchen und Buben die Geschenke überreicht, welche die Eltern im Voraus bereitgestellt haben.

Aufgrund der aktuellen Lage findet der Besuch ausschließlich im Freien vor der Haustür unter Berücksichtigung von Abstandsregelungen und dem Tragen von Mund-und-Nasen-Schutzmaske statt. Auch der Nikolaus sowie der Knecht Ruprecht tragen eigens angefertigte Masken mit weihnachtlichem Motiv, wie Marina Ettig berichtet.

Die Nikolausaktion läuft auf Basis freiwilliger Spenden. Der dadurch eingenommene Geldbetrag kommt der Jugendarbeit des MAK Neuburg St. Peter zugute. Der MAK freut sich auf schöne Tage an denen vielen Kinder eine Freude gemacht werden kann.

Nikolaus in Neuburg und Region: So funktioniert die Anmeldung

Um alle Termine abdecken zu können, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Dies ist ab sofort jederzeit per E-Mail an nikolausaktion.mak@t-online.de möglich. Hierbei wird gebeten folgende Daten mitzugeben:

Vor- und Nachname des Reservierenden für Rückfragen

Anzahl der Kinder

Wunschtermin

Falls gewünscht: Texte beziehungsweise Stichpunkte, die vom Nikolaus pro Kind vorgetragen werden sollen

Falls vorhanden: Ablageort der Geschenke.

Bei weiteren Fragen steht der Mitarbeiterkreis unter der Telefon 0152/23985145 jeweils (montags bis freitags von 17 bis 19) zur Verfügung. (nr)

