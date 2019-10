Wie die Nazis kranke Kinder aus Neuburg ermordeten

Plus Im letzten Vortrag zur Ausstellung über die Kinder-Euthanasie im Dritten Reich schildert Dr. Johannes Donhauser, welche Kinder aus der Region sterben mussten.

Für Dr. Ernst Holländer bestand kein Zweifel: Die 33 Jahre alte Karolina K., die der Neuburger Amtsarzt gerade untersucht hatte, leidet unter einem „angeborenen Schwachsinn“. Das machte er daran fest, dass die Frau aus einem Dorf bei Neuburg seiner Auffassung nach nicht besonders intelligent war und auch ihre beiden Geschwister nur mäßig begabte Schüler waren. Holländer kommt deshalb unweigerlich zu dem Schluss: Diese Frau, die gerade mit ihrem dritten Kind schwanger war, darf keine weiteren Kinder bekommen. Der regimetreue Arzt beantragte deshalb beim Erbgesundheitsgericht in Augsburg ihre Zwangssterilisation.

Der Fall der Karolina K. ist einer von geschätzt 500.000 Sterilisationsverfahren, die in der NS-Zeit zwischen 1934 und 1945 angestrengt wurden. Welche absurden, menschenverachtenden und grauenvollen Auswirkungen die Erb- und Rassenpflege der Nationalsozialisten auf die Menschen zu jener Zeit hatte, darüber berichtete Dr. Johannes Donhauser am Montag bei seinem Vortrag „Opfer der Kinder-Euthanasie aus der Region“. Es war die letzte Veranstaltung eines umfangreichen Rahmenprogramms, das der Leiter des Neuburger Gesundheitsamtes für die Ausstellung „Im Gedenken der Kinder: Die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit“ zusammengestellt hatte.

Im Raum Neuburg wurden 165 Menschen zwangssterilisiert

Wie Donhauser den rund 80 Zuhörern in der Krankenpflegeschule der KJF Klinik erzählte, wurden im gesamten Deutschen Reich etwa 400.000 Männer und Frauen gegen ihren Willen sterilisiert. Im Bezirk des Gesundheitsamtes Neuburg traf es 165 Menschen. Sie fielen in eine Kategorie, in der nach Meinung der Nazis „lebensunwertes Leben“ verhindert, ausgesondert oder vernichtet werden musste. Denn nach einem im Jahr 1940 erlassenen geheimen Runderlass des Reichsinnenministeriums wurden die Deutschen in vier Kategorien unterteilt: An vorderster Front stand der „Muster-Arier“, der erbbiologisch besonders hochwertige Gene vorzuweisen hatte. Ihm folgten der sogenannte „Durchschnittsbürger“ sowie „noch tragbare Familien“. Für die Volksgemeinschaft als „vollkommen unerwünscht“ waren dagegen die „Asozialen“. Zu ihnen zählten Menschen, die wiederholt mit der Polizei oder den Behörden in Konflikt kamen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren konnten, die keinen geordneten Haushalt führen und dadurch auch ihre Kinder nicht zu „brauchbaren Volksgenossen“ erziehen konnten sowie Trinker und Dirnen. Für das NS-Regime war es deshalb oberstes Ziel, dass sich diese Menschen genauso wenig fortpflanzen durften wie jene, denen eine genetische Erkrankung attestiert wurde. Dazu gehörten nicht nur körperliche Missbildungen oder geistige Behinderungen, sondern auch so absurde Diagnosen wie erblich bedingte Schwachsichtigkeit, Nachtblindheit oder – wie im Falle der Karolina K. – angeborener Schwachsinn. Gegen ihre „Unfruchtbarmachung“ wehrte sich die Mutter von drei Kindern zwar zunächst, doch am Ende wurde die Sterilisation gegen ihren Willen durchgeführt.

Der Gesundheitswahn im NS-Deutschland zielte nicht nur darauf ab, „wertloses Leben“ zu verhindern, sondern ein solches auch zu vernichten. Etwa 200.000 körperlich und/oder geistig beeinträchtigte Menschen mussten verhungern, wurden vergiftet oder mit Kohlenmonoxid vergast, weil sie dem Körperkult der Nazis widersprachen. Darunter waren mindestens 5000 Kinder, die in sogenannten „Kinderfachabteilungen“ ermordet und für medizinische Forschungen missbraucht wurden. Dies alles passierte geheim und wurde von den Nazi-Ärzten gedeckt.

Drei Kinder aus der Region wurden in Kinderfachabteilungen untergebracht

Dr. Johannes Donhauser hat aus der Region drei Fälle recherchiert, die in das Kinder-Euthanasieprogramm fielen. Dazu gehören Johann und Luzia aus dem Altlandkreis Neuburg. Während der geistig behinderte Johann dem Tod entrinnen konnte, weil ihn – aus welchen Gründen auch immer – der Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar bei München nach kurzem Aufenthalt wieder nach Hause schickte, wurde Luzia nur sieben Jahre alt. Das entwicklungsverzögerte Kind wurde von dem Neuburger Amtsarzt Holländer „infolge seiner Bösartigkeit“ ebenfalls in die Pflegeanstalt Eglfing-Haar eingewiesen – unter dem Deckmantel, dass es nur dort beaufsichtigt und von geschultem Personal betreut werden könne. In dem Glauben, dass Luzia dort die genötigte Hilfe bekommen würde, gaben die Eltern ihr Kind fort. Wenige Wochen später war es tot. Als Todesursache wurde in den Akten eine Lungenentzündung vermerkt. Tatsächlich war Luzia aber von den „Pflegekräften“ mit Luminal „behandelt“ worden, das die Lungenentzündung absichtlich herbeigeführt hatte.

Eines der Fotos, das in der Ausstellung gezeigt wird: Kinder in der "Brandenburgischen Idiotenanstalt" in Lübben, um 1933. Bild: BLHA Potsdam

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem kleinen Maximilian aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der bereits als Säugling nach Eglfing-Haar kam. Der Bub hatte einen angeborenen Wasserkopf von 67 Zentimeter Umfang. Weil das noch nicht einmal einjährige Kind nicht selbstständig sitzen konnte, sich nicht artikulierte, dafür aber viel schrie, wurde es von dem behandelnden Arzt als „idiotisch und hochgradig pflegebedürftig“ eingestuft. Maximilian wurde darauf bewusst vernachlässigt und starb am Ende den Hungertod.

Die Eltern wussten vom Euthanasie-Programm der Nazis nichts

Die ahnungslosen Eltern erfuhren vom Tod ihrer Kinder meist per Telegramm. Diese waren nicht selten völlig überrascht ob des schnellen Todes. So manche Mutter bat deshalb hilfesuchend den zuständigen Amtsarzt um Auskunft, welche Umstände denn zum plötzlichen Tod geführt hätten – nicht wissend, dass dieser für den Mord an ihrem Kind mitverantwortlich war. So endet ein Brief mit den Worten: „Da ich den Arzt der Anstalt ja kaum kenne, würde ich Sie bitten, sich den Bescheidd von dort geben zu lassen und nochmal zu schreiben, wenn es Ihre Zeit nicht übermässig beansprucht. Ich habe in den Tagen, in denen (mein Kind) bei Ihnen in der Klinik war, grosses Vertrauen zu Ihnen gefasst und komme deshalb auch heute nochmal zu Ihnen mit meiner Bitte. ... Ich danke Ihnen sehr herzlich und grüsse Sie bestens...“

Die Ausstellung „Im Gedenken der Kinder“ im Landratsamt Neuburg ist noch bis 30. Oktober zu den Öffnungszeiten der Behörde zu sehen. Führungen gibt es noch diesen und nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Individuelle Termine können unter Telefon 08431/57-500 oder per Mail an gesundheitsamt@lra-nd-sob.de vereinbart werden.