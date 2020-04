Wie ein Eichstätter italienischer Champion im Simracing wurde

Plus Der 21-jährige Gianni Vecchio aus Eichstätt fährt virtuelle Formel-1-Rennen und steht für Porsche Niederlande unter Vertrag. Mehr als 1100 Wettrennen hat er hinter sich. Wie funktioniert der digitale Sport?

Gianni Vecchio ist höchst konzentriert. Er fährt gerade ein Rundenautorennen auf Zeit. Statt im Cockpit eines Rennwagens sitzt der 21-Jährige aus Eichstätt aber vor mehreren Bildschirmen. Vecchio ist Simracer und fährt virtuelle Formel-1-Rennen. Gerade nimmt er an einem internationalen Wettkampf teil. Und dass, obwohl er in seinem Zimmer in Eichstätt sitzt. Das Internet macht es möglich.

Digitaler Sport: Ein Eichstätter ist Champion im Simracing

Die Formel 1 hat bis Juni alle großen Rennen aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Aber die virtuellen Wettbewerbe finden noch immer statt. Daran nehmen jetzt auch viele Profis teil, die normalerweise ihre Siege auf den Pisten einfahren.

Während Gianluca Vecchio, der von allen nur Gianni genannt wird, die Kurven möglichst kurz nimmt, rechnet er im Kopf aus, wie lange sein Benzin noch reicht. Voller Anspannung entscheidet sich der Profi für einen Boxenstopp. Es war das perfekte Zeitfenster, denn er geht auch danach wieder in Führung.

Kurz vor der Zielgeraden wird es nochmal eng. Ein Konkurrent holt auf. Der Abstand wird immer geringer. Konzentriert schaut Vecchio auf die vier Bildschirme vor sich. Als er auf die Ziellinie zurast, schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Geschafft. Er ist als Erster im Ziel. Ein breites, triumphierendes Grinsen schleicht sich in sein Gesicht. Vecchio ist der neue italienische Champion im Simracing.

Einen Tag vor dem Interview erzählt Vecchio beiläufig, dass er noch die Vorrunde der deutschen Meisterschaft fahren müsse. Spätestens da wird klar, dass er zu den Profis im Simulationsrennen gehört. Der E-Sport, genannt Simracing, ist das virtuelle Pendant zum Motorsport. Der Eichstätter steht bei Porsche Niederlande unter Vertrag. In der weltweiten Rangliste der besten Simracer nimmt Vecchio Platz 14 ein. Deutschlandweit liegt er auf Platz 6.

Volle Konzentration ist bei den digitalen Rennen gefragt: Gianni Vecchio fährt internationale Simulationsrennen. Bild: Gianni Vecchio

E-Sport: Der Anbieter der digitalen Strecken heißt iRacing

Der Anbieter der digitalen Strecken heißt iRacing. Dieser scannt mit einer innovativen Lasertechnologie existierende Strecken wie den Nürburgring und stellt sie digital zur Verfügung. Fans und professionelle Fahrer können auf den virtuellen Bahnen trainieren. Simracing ist aber weit mehr, als nur irgendeine E-Sportart. Der 21-Jährige trainiert regelmäßig mit Kollegen der realen Motorsportwelt wie den Formel- 1-Stars Max Verstappen oder Lando Norris. Gemeinsam fahren sie für das weltweit erfolgreichste Simracing-Team Redline. „Wir geben uns gegenseitig Tipps, schließlich wissen wir E-Sportler, was in der Simulation besser funktioniert“, sagt Vecchio. Die Profis kennen die Strecken hingegen von den echten Wettbewerben und wissen genau, in welchem Streckenabschnitt man Zeit wettmachen könne.

Mit diesem Sportflitzer von Porsche ging der Simracer beim Twelve Hours of Bathurst Porsche Cup an den Start. Bild: Gianni Vecchio

Doch wer ist der bessere Simracer – der E-Sportler oder der Rennfahrer? „Verstappen ist unglaublich talentiert und ehrgeizig. Wenn er will, macht er uns beim iRacing tatsächlich fertig“, erzählt Vecchio und lacht dabei. Gerade jetzt während der Corona-Krise trainieren Verstappen und Norris vermehrt virtuell. Die Stimmung im Team sei immer super. Alle seien aufgeschlossen und nett.

Aber auch das Management ist im E-Sport entspannter als im realen Sport. Leistungsdruck und Stress kenne Vecchio vonseiten der Manager und Sponsoren nur, wenn es um wichtige Rennen wie die Weltmeisterschaft gehe. „Das Niveau in unserem Team ist hoch. Wir fahren professionelle Rennen, da sind die Ergebnisse eben sehr wichtig.“

Ob auf professionellem Level oder nicht, ein günstiges Hobby ist iRacing nicht. Alleine die Ausstattung – bestehend aus vier Bildschirmen, Fußpedalen und Lenkrad – kosteten Vecchio vierstellige Beträge. Kein Wunder, denn der Sport ist so realitätsnah wie nur möglich. „Wenn man frontal gegen eine Wand fährt, muss man die Hände unbedingt vom Lenkrad nehmen. Bei High-End-Lenkrädern wie das, auf dem ich gerade fahre, könnte ich mir durch das starke Force Feedback (gemeint ist die Kraftrückkoppelung, Anm. d. Red.) einen Finger brechen.“

Simracing verlangt auch körperliche Anstrengung

Die E-Sportart verlangt nicht nur höchste Konzentration, sondern auch körperliche Anstrengung ab. „Wenn ich fahre, bin ich wie in einem Tunnel und bekomme nichts um mich herum mehr mit“, sagt Vecchio. „Und nach einem vierstündigen Training schmerzen dann auch die Arme.“ Vecchio wuchs mit dem Motorsport auf. Als Kind hat er mit seinem Opa, der gerne Motorräder repariert, und seinem italienischen Vater, der Ferrari-Fan ist, regelmäßig Formel-1-Rennen verfolgt. Durch Zufall stieß er eines Tages auf ein Youtube-Video über Simracings und wollte sie selbst ausprobieren. „Wenn ich meinen Lern- und Erfolgskurs über die letzten eineinhalb Jahre sehe, bin ich schon stolz“, verrät er. Seit seinem Beginn 2016 fuhr er rund 1100 Rennen. Seine Lieblingsautos sind GT-Wagen. „Sie sind auf realen Sportwagen aufgebaut, aber optimiert. Sie sehen einfach besser aus“, sagt der junge Mann schwärmend.

Mit diesem blauen Sportwagen geht Vecchio beim nächsten Wettbewerb an den Start. Bild: Gianni Vecchio

Gerade der Anfang war nicht einfach für den Eichstätter. Das Level sei unglaublich hoch. Zwei Wochen nicht zu trainieren, werfe einen sofort zurück. Auf große Rennen trainieren er und seine Teamkollegen wochenlang. Doch seine stundenlangen Trainings zahlten sich aus. 2018 wurde der 21-Jährige nicht nur in das weltweit führende Simracing-Team Redline aufgenommen, sondern wurde mit seinen Kollegen auch Weltmeister.

Ein Meilenstein seiner Karriere war vor allem die Qualifizierung zum Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Er fährt nun offiziell für das Team „Porsche24 driven by Redline“, das als Initiative von Porsche Niederlande, unabhängig von Porsche Deutschland, gegründet wurde. „Als ich in das Team aufgenommen wurde, war das der Wahnsinn“, erinnert sich der 21-Jährige. „Dass wir danach gleich das erste Zwölf-Stunden-Rennen vor Ort in Amsterdam gewannen, machte den Start natürlich umso besser.“ Im Januar 2020 wurde er italienischer Champion und erhielt sogar einen Pokal.

Gianni Vecchio absolviert eine Ausbildung zum Bankkaufmann

Wenn der 21-Jährige nicht hinter dem Steuer sitzt, arbeitet er in der Bank. Im Moment absolviert er noch seine Ausbildung zum Bankkaufmann. „Das ist ein sehr interessanter Job, den ich nicht aufgeben möchte.“ Zwischen Bank und Simracing wolle er sich nicht entscheiden. „Mir macht beides richtig Spaß.“ Durch Preisgelder und seinen Vertrag bei Porsche verdiene Vecchio pro Jahr vierstellige Beträge. Leben könnte er davon aber nicht. „Der Beliebtheitsgrad des Simracings steigt aber immer mehr, wodurch die Ersten auch schon ihren kompletten Lebensunterhalt damit bestreiten“, weiß der Eichstätter. Ihm sei es wichtiger, für die Simulationsrennen zu brennen, aber trotzdem noch ein ganz normales Leben zu führen. So zockt er am Computer auch noch andere Spiele als Autorennen oder trifft sich in seiner Freizeit mit Freunden. „Ich bin wirklich alles andere als das Klischee eines Gamers, der den ganzen Tag kein Sonnenlicht sieht“, betont er.

Seine Erfolge auf den digitalen Rennstrecken hängt er nicht an die große Glocke. Die meisten würden gar nicht wissen, wie erfolgreich er im E-Sport sei. Seinen Freunden erzählte er erst spät, wie gut es in seinem ursprünglichen Hobby laufe. „Ich dachte, sie würden mich vielleicht damit aufziehen. Aber sie waren interessiert und überrascht, wie viel dahintersteckt.“ Bisher war die Resonanz auf seine virtuelle Sportlerkarriere ausschließlich positiv. Und auch von gängigen Vorurteilen gegen die Gaming-Szene blieb er bisher verschont.

Stolz hält Gianni Vecchio aus Eichstätt den Pokal in den Händen. Bild: Gianni Vecchio

Vecchio hat einen großen Traum, den er bald zu realisieren hofft. „Es wäre wahnsinnig toll, einmal selbst mit einem Rennwagen zu fahren. Vielleicht sogar über das Audi Sportgelände bei Neuburg“, sagt er und strahlt über das ganze Gesicht.

Außerdem käme ein gewisser Heimatstolz bei ihm auf, wenn er daran denkt, dass vielleicht auch Audi in Zukunft in die E-Sport-Branche einsteige. Geplant ist der Scan der Strecke bei Neuburg aber bisher noch nicht. Das mag daran liegen, dass die Aufmerksamkeit für das iRacing bisher noch in Amerika ihren Schwerpunkt habe, vermutet Vecchio. Dort werden die Simracing-Rennen sogar von Fernsehsendern wie BBC und Fox Sports übertragen.

Aber auch in Deutschland werden die digitalen Rennen immer populärer. Die europäischen Unternehmen und Sportautomarken hätten inzwischen mehr Interesse für die virtuellen Rennen und auch die Preisgelder würden kontinuierlich steigen, weiß Vecchio. Die Zahl an Newcomern im Simracing wird zunehmend größer. Für die Anfänger bietet Vecchio als Professional Simracer for Team Redline sogar Fahrcoachings an. Außerdem verkauft er mit seinen Kollegen der Pure Driving School, für die er ebenfalls arbeitet, die besten Setups der Simracing-Autos an andere E-Sport-Fans. Auch BMW sei seit Kurzem als Organisator und Sponsor von digitalen Wettbewerben aktiv.

Das nächste große Rennen steht schon im Kalender: Am Samstag, 2. Mai, fährt Vecchio die erste Runde des Porsche TAG Heuer Esports Supercups. Dort winkt Gewinnern ein Preispool von über 200.000 Dollar. Die Vorbereitung auf den großen Tag läuft schon: Er probiert bereits jetzt die jeweiligen Einstellungen für sein Auto aus. Mindestens 14 bis 15 Stunden möchte Vecchio vor dem Rennen noch trainieren. „Die Fähigkeiten und Techniken der Starter unterscheiden sich nur in kleinsten Nuancen, das wird spannend“, versichert er aufgeregt. Das Wettrennen wird im Internet live unter Twitch.de/iRacing gestreamt.