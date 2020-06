07:00 Uhr

Wie ein Neuburger 2000 Menschen geholfen hat

Plus Als ehrenamtlicher Betreuer hat Alfred Artner 2000 Menschen geholfen. Jetzt stellt er diese Fleißarbeit ein. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagt Danke.

Von Winfried Rein

„2000 Fälle mögen es schon gewesen sein.“ Der Neuburger Alfred Artner, soeben 85 Jahre alt geworden, schließt jetzt langsam seine Betreuungsakten. 20 Jahre lang hat er als ehrenamtlicher Betreuer und Verfahrenspfleger vor allem alten Menschen und Behinderten geholfen. Jetzt lässt er diese Fleißarbeit auslaufen.

Neuburg: Alfred Artner kennt alle Kliniken und Seniorenheime

Im Laufe der Jahre hat Alfred Artner alle Kliniken und Seniorenheime der Region kennengelernt. „Da war ich überall drin“, verweist der Betreuer auf die Notwendigkeit, seine Schützlinge persönlich zu treffen und einzuschätzen. Wenn Menschen ihre alltäglichen Dinge nicht mehr selbst regeln können, unterstützen sie amtlich bestellte Betreuer - meist aus dem Familienkreis.

Alfred Artner hat als rechtskundiger Mann dafür gesorgt, dass entsprechende Verträge geschlossen und eingehalten worden sind - und dass der Hilfsbedürftige angemessen versorgt wird. Der Großteil der Betreuungen ergibt sich aus Altersgründen, aber auch junge Menschen mit Behinderungen benötigen Unterstützung.

Schwierige Fälle löste Alfred Artner mit Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl. Bei den Eingangsgesprächen fiel er nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern nahm sich viel Zeit für die Interessen und Bedürfnisse seiner Klienten. In der Geriatrie Schrobenhausen etwa erzählte ihm ein Senior derart ausführlich von seinen Kriegserlebnissen, dass der Sohn staunen musste: „Mir hat er davon noch nie etwas erzählt.“

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wundert sich nicht, dass Alfred Artner mit seinen Klienten und der wachsenden Bürokratie so gut zurecht gekommen ist: „Er ist ein Sportsmann und ein 150-prozentiger Beamter gewesen.“ Der OB kennt den diplomierten Rechtspfleger noch aus seiner Zeit als Richter am Amtsgericht Neuburg. Alfred Artner hat damals als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft in vielen Einzelrichterverfahren die Anklage vertreten. Und zwar mit viel Diplomatie und einem Sinn für gerechte Urteile, so OB Gmehling, und überlange Reden von Rechtsanwälten habe er gelegentlich mit der Bemerkung „Ich gehe jetzt zum Mittagessen“ beendet.

Alfred Artner war 42 Jahre lang beim Amtsgericht in Neuburg

Alfred Artner war 42 Jahre lang beim Amtsgericht Neuburg, hat dabei Direktoren wie Dr. Anton Reiter, Fritz Höchtl, Erwin Fehr und Rudolf Mayr erlebt. Er arbeitete mit den Richtern Günter Huniar, später OB, und Georg Berger, heute Vizebürgermeister in Schrobenhausen, zusammen. Gut erinnern kann er sich auch noch an den jungen Richter Günter Hirsch (77), der aus der Neuburger Brüdergartensiedlung stammt und EU-Richter sowie Präsident des deutschen Bundesgerichtshofes geworden war.

Zur Pensionierung vor 20 Jahren überredete und verpflichtete Richter Thomas Denz den Pensionär Alfred Artner als Betreuer. Heute sagt er, dass es ein guter Schritt gewesen sei, „denn was gibt es Besseres, als Menschen zu helfen, die dringend Unterstützung benötigen?“

