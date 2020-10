26.10.2020

Wie ein italienisches Duo den Dialog ins Birdland nach Neuburg bringt

Plus Rita Marcotulli und Luciano Biondini aus Italien spielten wunderschöne, klare Melodien, voller südländischer Leidenschaft im Jazz-Keller in Neuburg - trotz Pandemie. Was aber wird aus anderen geplanten Gastspielen?

Von Reinhard Köchl

Das Birdland gehört zu den ganz wenigen Locations in Deutschland, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Fahne hochzuhalten – auch im Interesse der unzähligen Musikerinnen und Musiker, die in Ermangelung von Auftrittsmöglichkeiten gerade zu Hause zur Tatenlosigkeit verdammt sind. Ähnlich ergeht es dem italienischen Duo mit Pianistin Rita Marcotulli und Akkordeonisten Luciano Biondini, das trotz ebenfalls steigender Infektionszahlen in ihrem Heimatland noch nach Neuburg anreisen konnte – quasi als Vorhut für den Italien-Schwerpunkt des 10. Birdland Radio Festivals, das gerade auf Hochtouren läuft.

10. Birdland Radio Festival: Rita Marcotulli und Luciano Biondini in Neuburg

Es ist eine in jeder Hinsicht offene, lebensbejahende Musik, genährt aus den Wurzeln ihrer italienischen Heimat, die der 49-jährige Akkordeonist aus Spoleto bei Perugia und die 61-jährige römische Pianistin durch den Keller schweben lassen. Wunderschöne, klare Melodien, voller südländischer Leidenschaft wie etwa in „Vagabondi delle stelle“ (Wanderer der Sterne) oder in „ La Strada invisibile“ (Die unsichtbare Straße). Und sie scheint aus einer Zeit vor Corona zu stammen, möglicherweise aber auch aus einer danach. Marcotulli und Biondini zelebrieren die reduzierteste Art gemeinsamen Musizierens, aber eine der spannendsten: das Duo im magischen Dialog. Die Kraft der Melodie fungiert als ihr Klebstoff im Zusammenspiel.

Keine Stolperer, kein Zaudern oder Zurückbleiben, keine falschen Noten, und das alles trotz fehlender Auftrittsroutine. Rita und Luciano funktionieren schlicht perfekt, sie vertrauen einander blind, stürzen sich kopfüber in die größten Herausforderungen, seien es wahnsinnige Tempi, abrupte Tonartwechsel, plötzliche Intervallsprünge oder verwegene Impro-Exkurse.

Rita Marcotulli und Luciano Biondini (Bild) funktionieren perfekt. Bild: Gerd Löser

Freilich steht zu befürchten, dass Rita Marcotulli und Luciano Biondini die einzigen Künstler aus Italien bleiben könnten, die das 10. Birdland Radio Festival, mit ihrer Anwesenheit bereichern.

Da ab 8. November neue Quarantäne-Richtlinien für Reisende aus Risikogebieten in Kraft treten sollen, steht ein Fragezeichen über den geplanten Gastspielen von Rosario Giuliani und Pietro Lusso (13. November), Stefano Bollani (19. November) und Daniele di Bonaventura (20. November) in Neuburg.

Birdland-Chef Manfred Rehm arbeit bereits an einem Plan B

Birdland-Chef Manfred Rehm lässt sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeitet schon an einem Plan B, sprich an möglichen Alternativen. „Es gibt so viele herausragende deutsche Musiker, die noch dazu gerade verfügbar wären, so dass wir im schlimmsten Fall diese Termine alle gleichwertig besetzen können“, betont Rehm. „Allerdings hoffen wir momentan noch, dass es vielleicht doch irgendwie klappen könnte.“

