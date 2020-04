Wie eine Erzählerin aus dem Landkreis Geschichten online erzählt

Plus Ulrike Mommendey erzählt Geschichten. Das Coronavirus aber macht ihre Veranstaltungen unmöglich. Um ihre Märchen dennoch an die Kinder der Region zu bringen, hat sie ein ganz neues Erzählmedium erschlossen

Wieso nur soll er Abstand halten? Der kleine Maulwurf sieht das gar nicht ein, will seine Freundin, die Maus, knuddeln und drücken. Wenn er schon mal an die laute Erdoberfläche kommt, möchte er seiner Freundin auch nah sein. Aber Hase Mammpffred kennt sich aus. Er erklärt den anderen Tieren, wieso jetzt gerade Distanz wichtig ist. Die „Coronedyshow“ ist nur eine von mehreren Erzählrubriken. Hinter den Handpuppen der Quasselbande steckt Erzählerin Ulrike Mommendey.

Wegen Corona: Erzählerin Ulrike Mommendey erzählt im Internet

Ulrike Mommendey trägt ihre Märchen in Corona-Zeiten auf Youtube vor. Video: Youtube

Was macht eine Erzählerin, wenn sie keine Zuhörer mehr hat? Ganz einfach. Sie erzählt im Internet – in diesem Fall auf Youtube. Ulrike Mommendey hat sich, bedingt durch die Kontaktbeschränkungen, die auch ihre Veranstaltungen unmöglich machen, ein ganz neues Erzählmedium erschlossen.

Normalerweise blickt Ulrike Mommendey bei ihren Veranstaltungen in viele Gesichter, liest deren Mimik – Freude, Erstaunen, manchmal auch ein Stutzen – auf das sie sogleich reagieren kann. Dann erklärt sie einen Ausdruck oder eine Situation. Erzählen ist für sie eine Interaktion. Sie braucht das Publikum und dessen Reaktionen. Als Erzählerin, egal ob ihre Zuhörer Kinder oder Erwachsene sind, spielt sie mit der Möglichkeit der Interaktion zu ihrem Publikum.

Ulrike Mommendey trägt ihre Märchen in Corona-Zeiten auf Youtube vor. Bild: Manfred Dittenhofer

Nun aber muss es ohne Interaktion funktionieren – und das ist eine ganz neue Herausforderung für sie: „Ein Erzähler sollte auch zuhören können und auf seine Zuhörer eingehen.“ Das Auge der Kamera aber lässt keine Interaktion zu. Trotzdem will Ulrike Mommendey auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen Geschichten erzählen. „Auf Youtube sind meine Geschichten wesentlich kürzer als bei Veranstaltungen.“

Normalerweise erzählt sie bei einer typischen Veranstaltung, die über eine Stunde reine Erzählzeit beinhaltet, drei bis sechs Geschichten. „Die Länge einer einzelnen Geschichte liegt im Durchschnitt bei circa 13 Minuten, tiefgründigere Geschichten dauern auch einmal eine halbe Stunde.“ Auf Youtube beschränkt sich Mommendey auf kurze Erzählungen, drei bis vier Minuten lang. Die Aufmerksamkeit geht am Computer schneller verloren. Für die Produktion eines Drei-Minuten-Films braucht sie oft einen ganzen Tag. Ihr Anspruch ist es, die Geschichte ohne zu schneiden durch zu erzählen. Und natürlich alles frei, ohne Skript, denn sie lebt diese Geschichten und mit ihr der Zuhörer. Mitunter setzt sie Instrumente ein und spielt mit Worten und Klängen gleichermaßen.

Märchen im Internet: Interaktion ist hier kaum möglich

Bei Kindern setzt sie normalerweise stark auf Interaktion. „Da dies in einem Video nicht möglich ist, kam mir die Idee mit den Puppen.“ Immer wieder hatte sie diese bei ihren Auftritten vor Kindern dabei. Nun spielen sie die Hauptrolle in ihren virtuellen Geschichten und dabei entwickeln sich zugleich immer neue Erzählstränge. Mauli, der schüchterne und zurückhaltende Maulwurf, der heimlich in die Maus verliebt ist. Ian, der Esel, der fürchterlich singt, es aber dennoch voller Hingabe tut und sogar eine Band gründen will. Der Hase Mammpffred, der nicht weiß, was er lieber mag, Geschichten oder Möhren. Robby, der Rabe aus England. Und Freddy der Frosch, der sehr gut singen kann und darum vom Esel umworben wird, eine Band zu gründen.

Das Küken, das ein Superstar werden will. Sie alle zusammen sind die Quasselbande. Und sie bringen Ulrike Mommendey ganz neue Erfahrungen. „Oft treten vier Figuren zugleich auf. Dann leiht mir mein Mann zwei Hände, die Stimmen aller Tiere kommen aber von mir.“ Wichtig dabei sei ein enges Zusammenspiel, damit die Bewegungen der Puppen auch synchron zum gesprochenen Wort passten. Ein Bücherregal wird zum Hintergrund, ein Bügelbrett zur Bühne.

Mehr als 20 Geschichten hat Ulrike Mommendey inzwischen auf Youtube erzählt. Und es werden immer mehr. Lustige und nachdenkliche, spannende und lehrreiche Geschichten sind es. Für Kinder und für Erwachsene und für all die Altersgruppen zugleich. Lieber würde Ulrike Mommendey ihren Zuhörern beim Erzählen in die Augen schauen. Sie hofft, dass ihr nicht allzu lange nur das einzelne Auge der Kamera live durch ihre Geschichten folgt.

