17:30 Uhr

Wie geht es nach der Explosion in der Raffinerie weiter?

Mehr als sieben Monate nach der gewaltigen Explosion steht die Bayernoil-Raffinerie in Vohburg noch still. Doch ein Teil soll ab Mai hochgefahren werden.

Von Manfred Dittenhofer

Seit der Explosion in der Vohburger Bayernoil-Raffinerie Anfang September 2018 stehen auf dem Gelände alle Produktionsanlagen still. Geschäftig ist es dennoch in der Raffinerie. Bis zu 1500 Mitarbeiter unterschiedlicher Firmen waren und sind in dem Werk mit Aufräumarbeiten, Reparaturen und Prüfungen beschäftigt. Dabei ist an den eigentlich zerstörten Anlagen noch gar nichts geschehen. Denn diese sind von der Staatsanwaltschaft noch nicht freigegeben. Deshalb stehen auch die verrußten Anlagen noch.

Der Anfahr-Prozess in der Raffinerie wird wohl bis in den Herbst hinein dauern

Aber nun ist doch Licht am Ende des Tunnels in Sicht, wie Bayernoil-Geschäftsführer Karl Strummer berichtet. Denn der noch intakte und nicht direkt von der Explosion betroffene Teil der Raffinerie soll im Mai wieder hochgefahren werden. „Das wird einige Monate in Anspruch nehmen. Ich rechne damit, dass dieser Anfahr-Prozess bis in den Herbst hinein dauern wird“, prognostiziert Strummer.

20 Prozent der Anlage seien definitiv verloren. Der Rest wurde stillgelegt und seither inspiziert. Der von der Explosion zerstörte Reaktor wurde zur Spurensuche an die Bundesanstalt für Materialforschung gesandt. Ein Ergebnis hat Strummer noch nicht erhalten. So lange bleibt der Explosionsherd auch gesperrt. Allerdings gibt es noch intakte Produktionsstätten in Vohburg. Und die werden wieder angefahren. Damit kann, in einem geringeren Umfang als bisher, die gesamte Produktpalette hergestellt werden. Ersatz für die zerstörte Anlage gibt es noch nicht. Dazu Strummer: „Der Wiederaufbau wird nicht eins zu eins erfolgen. Vielmehr beginnen wir die Planungen für Anlagen neuerer Technologie.“ Aber dieser Planungsprozess werde noch länger dauern.

Rund 1100 Schäden durch die Explosion haben Betroffene gemeldet

Zu den entstandenen Schäden im Umkreis befragt, berichtet Strummer, dass Bayernoil von rund 1100 Schäden erfahren habe. Bis zu einer Höhe von 5000 Euro hätten die Geschädigten die Reparaturrechnungen direkt an das Unternehmen senden können und seien entschädigt worden. Das seien etwa die Hälfte der Fälle gewesen. Die größeren Schäden seien über die Versicherungen abgewickelt worden. „Es schaut so aus, dass wir eine Lösung für die Betroffenen gefunden haben.“

Die Stadt Vohburg kann diese Aussage bestätigen. Obwohl es immer noch Fälle gebe, bei denen die Regulierungssumme zwischen Geschädigten und Versicherungen deutlich auseinandergehen. Aber wie Andreas Amann, Geschäftsleiter der Vohburger Verwaltung bescheinigte, zeigt sich Bayernoil sehr kulant. Zum einen stockt das Unternehmen die selbst geleisteten Arbeitsstunden auf. Zum anderen übernimmt Bayernoil bei Diskrepanzen zum gebotenen Versicherungsbetrag den Fehlbetrag. Voraussetzung ist ein Gutachten der von der Stadt Vohburg vorgeschlagenen neutralen Gutachterin. Aus Irsching gebe es wenig negatives Feedback, was laut Amann schon mal ein gutes Zeichen ist. Der runde Tisch, der aus Vertretern von Bayernoil, Betroffenen, der Stadt Vohburg und Gutachtern gebildet worden sei, habe sich gelohnt.

