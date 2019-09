vor 34 Min.

Wie kommt die Banane in den Supermarkt?

Die Kinderuni startet bald wieder

Wie lebt man mit Wölfen? Und wie kommt die Banane eigentlich in den Supermarkt? Um diese Fragen geht es bei den vier neuen Vorlesungen, die auf dem Programm der Kinderuni stehen. Die startet wieder am 18. Oktober. Die Kurse sind sowohl in der Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) als auch in der Technische Hochschule Ingolstadt (THI).

Für neugierige Nachwuchsstudenten gibt es dieses Mal vier spannende Themen, die von der Informatik und Politikwissenschaft über Logistik bis hin zur Geographie reichen.

So untersucht – laut Ankündigung der KU – Verena Schröder (Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Humangeographie der KU) im Alpenraum, wie sich die Rückkehr von Wölfen so gestalten lässt, dass Mensch und Tier gut existieren können. In ihrem Vortrag gibt sie Antworten auf die Frage „Warum kommen die Wölfe zurück?“.

Simon Nestler (Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der THI) wird mit den Kindern unter dem Titel „Kann ich mich auf meine Freunde verlassen“ herausfinden, wie man mit Erkenntnissen der Informatikforschung eine Strategie entwickeln kann, um zuverlässige von unzuverlässigen Freunden zu unterscheiden.

Hildegard Thiem vom Zentrum für angewandte Forschung der THI gibt in ihrer Vorlesung „Na klar - Bananen gibt’s im Supermarkt. Aber wie kommen sie da hin?“ Einblick in die logistischen Abläufe, die nötig sind, damit das Obst zu Hause ankommt.

Um die Frage, welche Möglichkeiten es im Alltag gibt, sich demokratisch zu entscheiden, geht es in der Vorlesung „Ist Mitbestimmen nur etwas für Erwachsene? Politik geht uns alle an!“ von Rico Behrens (Professor für Politische Bildung an der KU).

Bei der Kinderuni steht jeweils freitags eine Vorlesung an, die um 16.15 Uhr beginnt und 45 Minuten dauert. Die Wissenschaftler halten ihre Vorlesungen im Lauf der Reihe sowohl an der KU in Eichstätt als auch an der THI in Ingolstadt. In den Herbstferien macht auch die Kinderuni Pause. Ihre Studentenausweise erhalten die Kinder bei der ersten Vorlesung. Diese sind für die gesamte Kinderuni gültig. (nr)

Eine kostenlose Anmeldung für die Kinderuni ist ab 1. Oktober online möglich über die Kinderuni-Homepage www.thi.de/kinderuni.