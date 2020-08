06:00 Uhr

Wie man mit Reh und Wildschwein in Poing auf Tuchfühlung geht

Im Wildtierpark in Poing laufen die Tiere mitunter frei zwischen den Besuchern. Da kann es schon mal passieren, dass sich ein freches Tier die ganze Futtertüte schnappt.

Von Gloria Geissler

So nah sind die Kinder einem Reh noch nie gekommen. Fast schon zart frisst es die Körner aus der Hand des Zweijährigen, während sich ein anderes, frecheres Reh gleich die ganze Futtertüte der Fünfjährigen geschnappt hat und diese nun genüsslich ein paar Meter entfernt leert.

Im Osten von München, gut eineinviertel Stunden von Neuburg entfernt, liegt der Wildtierpark Poing. Auf einer Fläche von 570.000 Quadratmetern, was rund 80 Fußballfeldern entspricht, können die Gäste ganzjährig einheimische Wildarten aus der Nähe beobachten. Corona-bedingt müssen die durchaus erschwinglichen Tickets derzeit online gekauft werden.

Die Tiere im Wildpark lassen sich ohne Scheu den Rücken kraulen

Gleich zu Beginn des Parks wartet Rotwild auf die kleinen und großen Besucher. Sobald sie die ersten Menschen am Zaun sehen, kommen die Tiere an und lassen sich ohne Scheu den Rücken kraulen. Wer sie füttern möchte, bekommt an der Kasse oder an Automaten, die überall im Park verteilt sind, eine Tüte mit wildtiergerechtem Futter. Während das weitläufige Gelände des Rotwilds, von Wolf, Luchs, Wildschwein und Wisent umzäunt sind, laufen Rehe und Ziegen frei zwischen den Besuchern umher. Sie lassen sich streicheln und wissen ganz genau, mit welchem Dackelblick sie möglichst viel Futter abstauben können.

Der Weg führt in einem vier Kilometer langen (kinderwagentauglichen) Rundweg durch das Waldgelände. Zwischen den Gehegen finden sich Vogelvolieren, Fischteiche, Hasenställe und vieles mehr. Wer mit Kindern unterwegs ist, kann auf einem weitläufigen Spielplatz Rast machen. Auf der Picknick-Wiese mit Kiosk und jeder Menge Sitzgelegenheiten stolzieren Pfaue umher und werfen ihr beeindruckendes Rad. Der Abenteuerspielplatz ist riesig und hat für Kinder aller Altersstufen etwas zu bieten, ein Piratenschiff zum Beispiel, Bagger zum Selbstbedienen, einen großen Balancierparcours und jede Menge Erlebnisrutschen. Neu ist ein Wasserspielplatz, der künftig an heißen Tagen für die nötige Abkühlung sorgen wird.

Zwei Mal täglich gibt es außerdem eine Greifvogel-Vorführung, in der der Falkner Infos über die Lebens- und Verhaltensweisen der Tiere gibt, während der Adler seine Kreise zieht, der Falke in atemberaubender Geschwindigkeit die Beuteattrappe fängt und die Eule lautlos über die Köpfe hinweg fliegt. Das Besondere: Die Vögel fliegen frei: Adler, Falken und Eulen haben die Möglichkeit, sich vom Betrieb im Wildpark zurück zu ziehen. Doch nur selten bleibt ein Vogel länger aus. Früher oder später kehren selbst die fluglustigsten Vögel wieder zurück.

