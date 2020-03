Wie schützen sich Einsatzkräfte in Neuburg gegen Corona?

Plus In ganz Bayern darf man nur noch unter Auflagen das Haus verlassen – auch in Neuburg also. Wer aber kontrolliert diese Maßnahmen? Und was bedeutet das Virus für andere Einsatzkräfte im Landkreis?

Ab Freitagnacht, null Uhr, gelten in ganz Bayern wegen des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen. Das hat die Regierung des Bundeslandes bei einer Pressekonferenz in München angeordnet. Menschen auch in Neuburg dürfen damit nur noch unter Auflagen das Haus verlassen. Von der Sperre ausgenommen sind der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder auch zu einem Arzt. Erlaubt sind außerdem Spaziergänge allein oder mit der Familie – verboten ist es dagegen, sich gruppenweise in der Öffentlichkeit aufzuhalten. So weit, so bestimmt also. Wer aber kümmert sich um die Einhaltung dieser Vorgaben?

Coronavirus: Zwei Wochen Lock-Down für Neuburg

Als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ bezeichnet Norbert Bachmaier von der Polizeiinspektion Neuburg die verschärften Schutzmaßnahmen. Er betont auch, dass diese Verschärfung nicht notwendig gewesen sei, hätte es nicht so viele unvernünftige Menschen gegeben, die sich über die bisherigen Sicherheitshinweise der Regierung hinweggesetzt hätten. Nun aber sind die Ausgangsbeschränkungen da. „Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter“, sagte Markus Söder bei der Konferenz.

Ein Lock-Down, der für die kommenden zwei Wochen gelten soll, vorerst. Wird dagegen verstoßen, droht den Bürgern ein Bußgeld. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind dabei Strafen von bis zu 25.000 Euro möglich. Das zu verhindern und zu ahnden, dafür ist die Polizei zuständig. Norbert Bachmaier: „Wir werden ab jetzt rigoros Gruppen ansprechen und unter Umständen Platzverweise erteilen.“ Schon seit Beginn der Corona-Krise würden seine Leute verstärkt Streife fahren. Immer öfter seien Polizisten auch zivil unterwegs. Außerdem hofft der Polizeichef auf die Unterstützung durch den Kommunalen Ordnungsdienst und die Sicherheitswacht. „Wir werden alle möglichen Maßnahmen ergreifen.“

Auch die Polizei Neuburg schränkt den Publikumsverkehr ein

Um weiter einsatzbereit zu sein, gilt es für die Polizisten aber auch, sich selbst zu schützen. So versucht die PI, in Neuburg das Infektionsrisiko zu minimieren, in dem der Publikumsverkehr – soweit möglich – im Vorraum und damit hinter Glas abgewickelt wird. „Außerdem haben wir unsere Arbeitszeiten angepasst, um die Kollegen in den Schichten möglichst wenig zu durchmischen“, erklärt Norbert Bachmaier. Ähnlich handhaben es andere Berufsgruppen, die im Chaos Sicherheit und medizinische Versorgung aufrechterhalten.

Obwohl Infektionskrankheiten, Schutzkleidung und verschärfte Hygienemaßnahmen für die Kräfte des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) bereits Alltag sind, sei die aktuelle Lage auch für seine Mitarbeiter eine Ausnahmesituation, bekräftigt zum Beispiel Kreisgeschäftsführer Robert Augustin. „Wir haben es diesmal mit einem unbekannten Virus zu tun, der pandemische Auswirkungen angenommen hat.“ Deshalb hat auch das BRK seine Einsätze angepasst und besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Praktikanten und Azubis werden bei Einsätzen nicht mehr mitgenommen. Das habe zwei Gründe, sagt Robert Augustin.

Zum einen solle die Gesundheit des Personals nicht unnötig gefährdet werden. Zum anderen sollen so Ressourcen geschont werden – auch in materieller Form. „Wir haben noch Schutzkleidung. Aber das Bayerische Rote Kreuz hat gemeinsam mit Hilfsorganisationen zum Bevölkerungsschutz eine Warnmeldung an das Innenministerium abgesetzt. Die Vorräte an Schutzkleidung reichen bei den aktuellen Entwicklungen hinten und vorne nicht. Hier ist dringend eine Beschaffung erforderlich.“, sagt der BRK-Kreisgeschäftsführer. Zwar habe man bereits Ende Februar begonnen, Material zu beschaffen. Der Markt sei aber durch die Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen.

Wer in diesen Tagen einen Rettungswagen ruft, muss unter Umständen mehr Fragen als sonst beantworten. Die Dienststelle ist angehalten, nach Grippesymptomen zu fragen und zu eruieren, ob sich der Patient zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten hat. „Damit unsere Rettungskräfte gegebenenfalls den Einsatzort gleich in Schutzanzug betreten“, erläutert Robert Augustin.

Wegen Corona: Einschränkungen zum Schutz des Personals

Auch außerhalb der Einsätze gibt es Einschränkungen zum Schutz des Personals. Die Rettungswache ist abgesperrt, Fortbildungen sind abgesagt und Besprechungen finden ausschließlich virtuell statt. Blutspende-Termine sollen dagegen weiterhin aufrechterhalten werden, weil erste Depots schon knapper werdende Bestände melden. Das Restaurant des BRK-Kreisverbands hat sich der Coronavirus-Situation ebenfalls angepasst und bietet in Neuburg und Schrobenhausen einen Mitnahmeservice von warmem Essen an. Erfolgreich sei laut Augustin auch der Einkaufsservice angelaufen. „Wir haben bereits Hilfesuchende mit Helfern zusammengebracht.“ In seinem Büro, so erzählt es der Kreisgeschäftsführer, stapeln sich die Bestätigungen der Tätigkeit für das BRK. Damit können Haupt- und Ehrenamtliche trotz der Ausgangsbeschränkung ihren Dienst wahrnehmen. Über 700 Dokumente hat Augustin alleine am Freitagnachmittag unterschrieben.

Die massive Ausbreitung des Virus bedingte auch, dass der Kriseninterventionsdienst (KIT) eingestellt werden musste. Der Dienst für psychische Erste Hilfe ist ab heute unter 08431/679998 erreichbar. „Glücklicherweise können wir beim BRK in Krisenzeiten auf viele ehrenamtliche Helfer mit entsprechenden Qualifikationen bauen“, sagt Augustin. „Die sind natürlich gerade auch angehalten, sich zu schonen und nichts zu riskieren, damit wir einsatzfähig bleiben, auch wenn sich der Katastrophenfall sehr dynamisch entwickelt.“

Um im Ernstfall eingreifen zu können, ist im Luftwaffengeschwader im Fliegerhorst Neuburg ständiges Training notwendig. „Unsere Besatzung trainiert in der Luft verschiedene Szenarien“, sagt Oberstleutnant Thomas Berger. „Da geht es um Fluglizenzen. Wir können nicht einfach damit aufhören.“ Am Stützpunkt ist die Alarmrotte für den südlichen Luftraum stationiert. Auch hier wird der besonderen Situation Rechnung getragen. Es gibt Schichtpläne für den Kantinenbesuch und es werden keine Besuchergruppen mehr empfangen.

Corona: Ob die Feuerwehr eingesetzt werden soll in Neuburg, ist unklar

Außerdem werde bis auf weiteres auf das Antreten verzichtet, da die Soldaten dabei sehr eng zusammen stehen. Und auch über den Stützpunkt hinaus sind die Einsatzkräfte gefragt. „Bis zu acht Soldaten werden von uns zur Personenunterstützung an das Landratsamt abgestellt“, schildert Thomas Berger.

Ob auch die Freiwillige Feuerwehr mit ihren rund 3600 Mitgliedern in Landkreis zur Bekämpfung der Infektionskrankheit Covid-19 eingesetzt werden soll, ist noch unklar. „Darüber berät die Führungsgruppe Katastrophenschutz“, sagt Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier. Aktuell seien keine Einsatzgruppen eingeplant. Dennoch gelte es, das Personal in diesen Zeiten besonders zu schützen. „Wir halten uns natürlich ebenfalls an die Anordnungen der Staatsregierung“, erklärt Kreitmeier. Das bedeutet: Das Feuerwehrgerätehaus darf nur im Einsatz betreten werden. Verschiedene Feuerwehreinheiten sollten, wenn möglich untereinander bleiben und sich nicht mit anderen zusammentun. Und die Personenzahl der Feuerwehrleute wird der Lage entsprechend angepasst. „Wir müssen nicht zu zehnt zu einer Türöffnung fahren, wenn zwei Leute auch ausreichen“, konkretisiert Kreitmeier. Ein Sechs-Stufen-Plan sieht außerdem Maßnahmen vor – von ersten Verdachtsfällen in der Region bis hin zum Ausfall ganzer Einheiten.

Aktuell befindet sich die Feuerwehr im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf Stufe zwei: Mehrere bestätigte Fälle einer Infektion im Landkreis. „Darauf reagieren wir mit verschärften Hygieneanweisungen“, so Kreitmeier. An Stufe sechs des Plans will der Kreisbrandrat gar nicht denken. Die würde in Kraft treten, wenn mehr als 50 Prozent der Feuerwehrler im Landkreis wegen Krankheit oder Quarantäne nicht mehr einsatzfähig wären. „Und da will keiner hin.“

„Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein“, sagte Ministerpräsident Markus Söder über die erweiterte Ausgangsbeschränkung bei der Pressekonferenz. Er betonte aber auch, dass keine Zeit mehr sei für langwierige Abstimmungsprozesse und halbherziges Handeln. Er behielt sich außerdem vor, weitergreifende Maßnahmen zu verhängen.

