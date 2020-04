Wie sich zwei Neuburger Schüler auf das Abitur vorbereiten

Plus Alina Tran und Muhammed Karatay bringen sich einen Großteil des Abiturstoffs selbst bei. Das stellt sie vor eine große Herausforderung – fachlich, aber auch psychisch. Wie sie sich ihr Abitur vorstellen.

Alina Tran und Muhammed Karatay besuchen beide die zwölfte Klasse des Descartes-Gymnasiums in Neuburg. Dass die diesjährige Abiturvorbereitung einmal so anstrengend werden würde, hätte keiner der beiden 18-Jährigen gedacht. Beim Thema Durchschnitts- oder Standardabitur gehen die Meinungen der Neuburger derweil auseinander.

Alina, Muhammed, wie kommt ihr mit der neuen Lernsituation in den eigenen vier Wänden zurecht?

Alina: Unsere Lehrer schicken uns seit drei Wochen täglich neuen Stoff. Wir lernen mit Büchern und bekommen Arbeitsaufträge, die benotet werden. Ich habe das Gefühl, einige Lehrer merken einfach nicht, dass wir viel mehr Zeit als im Unterricht brauchen, um Themen zu verstehen. Nach Ostern schreiben wir fünf Klausuren in zehn Schultagen, und zwei Wochen später kommt schon das Abitur.

Muhammed: Wie benutzen eine App, die einer unserer Lehrer schon seit einem Jahr entwickelt. Sie wurde nun früher eingesetzt, das heißt, sie ist oft überlastet, manchmal kann ich mich gar nicht anmelden. Ich versuche, den Stoff so gut wie möglich zu verstehen, doch das ist schwer. Zum Beispiel bekommen wir in Chemie viel mehr Aufgaben, als wir jemals im Unterricht schaffen würden – dort hätten wir Fragen gestellt und Experimente gemacht. Dann kommt noch dazu, dass mein Internet schlecht ist und mein Laptop auch nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Wie gut funktioniert die Abiturvorbereitung?

Alina: Sowohl Muhammed als auch ich schreiben unser Abitur in Deutsch, Mathe, Englisch und mündlich in Kunst und Wirtschaft. Mathematik ist für mich die größte Herausforderung, da ich noch nie die beste Schülerin in diesem Fach war. Außerdem war unser Kurs ohnehin schon etwas hinterher, sodass wir uns zum Beispiel die Geometrie komplett selbst beibringen müssen.

Muhammed: Ja, auch mir als gutem Matheschüler fällt das schwer. Es fehlt mir auch in Englisch die persönliche Betreuung durch einen Lehrer. Anstatt Tipps zum eigenen Bild zu bekommen, malen wir in Kunst nach einer Internetrecherche meistens so, wie wir es für richtig halten. Ein besonders großes Problem haben die Mitschüler vom Sportabitur. Ich finde es vom Kultusministerium verantwortungslos, dass auch Sportarten wie Volleyball oder sogar Schwimmen nach Ostern wieder losgehen sollen.

Auf welcher Seite steht ihr: Abiturprüfungen wie bisher oder Durchschnittsabitur?

Alina,18 Jahre, absolviert bald ihr Abitur. Bild: Alina Tran

Alina: Ich möchte das Abitur auf jeden Fall schreiben, um meinen Schnitt noch weiter zu verbessern. Mein Vorschlag wäre, die Klausurphase für das zweite Halbjahr ausfallen zu lassen und die drei Wochen nach den Osterferien ausschließlich für die Abiturvorbereitung zu nutzen. Ich möchte meine Schulzeit ganz normal abschließen und mir beweisen, dass ich es geschafft habe.

Muhammed: Ein hoher Prozentsatz der Jahrgangsstufe spricht sich für ein Durchschnittsabitur aus, da man sich unvorbereitet fühlt. Auch ich ertappe mich immer wieder, wie ich in Panik verfalle, da der Druck nun noch mehr steigt. Von uns wird erwartet, das Abitur trotz der psychischen Belastung zu meistern. Ich habe ernsthafte Bedenken, wenn ich mir vorstelle, dass wir im Unterricht ab Ostern „nur“ wegen des Abiturs Kontakt zu anderen Menschen aufbauen. Viele Jugendliche haben Familienmitglieder, die einer Risikogruppe angehören.

Wie sieht es aus mit eurem Abiball und der Entlassungsfeier?

Alina: Ich organisiere den Abiball mit und hatte mir sogar schon ein Kleid gekauft. Jetzt musste alles abgesagt werden. Ich hoffe, wir können ihn vielleicht noch nachholen, aber da steckt ein großer organisatorischer Aufwand dahinter.

Muhammed, 18 Jahre, hat den Abschluss in wenigen Wochen in der Tasche. Bild: Muhammed Karatay

Muhammed: Zusätzlich fehlt unsere Haupteinnahmequelle zur Finanzierung des Balls: Eine öffentliche Party im Überlauf, die ich mitorganisiert hatte. Außerdem wollte ich auf dem Schulfest eine Art Multikulti-Aktion ins Leben rufen.

Wie sehr wurden eure Pläne unmittelbar nach dem Abitur verändert?

Alina: Muhammed und ich wollten mit zwei weiteren Freunden im Juni mit einem Interrail Ticket, das wir von der EU geschenkt bekamen, durch Europa reisen. Auch unsere Klassenkameraden können nicht mehr reisen, weil sie durch das nach hinten verlegte Abitur das Geld nicht mehr erarbeiten können.

Muhammed: Abgesehen von der Zugreise hatte ich mir für 180 Euro eine Karte für das Splash-Konzert gekauft, das jetzt eventuell in die Abiturzeit fällt oder vielleicht noch gestrichen wird.

Was ist mit euren beruflichen Plänen für die Zukunft passiert?

Alina: Ich hatte geplant, etwas Wirtschaftliches, Internationales und Technisches zu studieren. Jetzt glaube ich aber, erst einmal ein Semester lang ein Praktikum zu machen, um aus dem Lernstress herauszukommen und Arbeitserfahrung sammeln zu können. Die Unis werden die Bewerbungsfristen vermutlich anpassen.

Muhammed: Ich hatte gerade zweimal auf Probe gearbeitet und einen Nebenjob bekommen, als ich dann zuhause bleiben musste. Jetzt weiß ich nicht, ob ich danach noch dort arbeiten kann. Auch mein Studium der Fahrzeugtechnik an der Technischen Hochschule Ingolstadt ist nun nicht mehr sicher, da ich aufgrund der Abiturverlegung die nötigen Vor-Praktika nicht mehr schaffe.

Das könnte Sie auch interessieren: