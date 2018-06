vor 47 Min.

Wie sie den Brustkrebs bekämpfen

Das sind die Engel der Kliniken St. Elisabeth, die im vergangenen Jahr am Muddy Angel Run in München teilgenommen haben.

Nachdem sich vergangenes Jahr 18 Frauen aus Neuburg für den Muddy Angel Run in München begeistern konnten, ist deren Zahl heuer auf ein Fünffaches angestiegen.

Eine Frau, sie ist etwa Mitte 30 und sichtlich erschöpft, kriecht durch den Schlamm. Als ihre Freundin das sieht, greift sie ihr unter die Arme, zieht sie nach oben und stützt sie, bis beide den Wiederanschluss ans Team gefunden haben – Szenen, wie sie wohl nur beim Muddy Angel Run zu sehen sind. Dabei handelt es sich um eine Sportveranstaltung, deren zentrales Ziel es ist, die Öffentlichkeit für das Thema Brustkrebs zu sensibilisieren. Auch eine Mädelsclique aus Neuburg stellt sich den Herausforderungen des schlammigen Parcours in München. Mit knapp 100 Frauen geht das Team von „no one fights alone“, zu deutsch „niemand kämpft alleine“ an den Start. Das Unglaubliche: Zehn Prozent dieser Teilnehmerinnen sind oder waren selbst von Brustkrebs betroffen.

Die Idee, am Muddy Angel Run teilzunehmen, reicht allerdings länger zurück: Vor gut einem Jahr, es war Frühsommer, meldete sich Fabienne Urgese mit 17 weitere Frauen aus den Reihen der Kliniken St. Elisabeth zum ersten Mal für den matschigen Hindernislauf im Münchner Stadtteil Riem an. Und schon damals generierten sie mit ihrer Teilnahme 1000 Euro, die sie an die Brustkrebshilfe spendeten. Doch auch das Event an sich hat bei den Frauen Spuren hinterlassen: „Es war ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl“, sagt Urgese. Lustig sei es gewesen und überhaupt nicht anstrengend. Mit Spaß hätten die Teilnehmerinnen Matsch und Hindernisse überquert, sich geholfen und dabei gelacht. Das Tragische dabei: „Sehr viele Frauen, die daran teilnehmen, sind sehr krank“, sagt Urgese. Einige davon steckten mitten in einer Chemotherapie, hätten vielleicht keine Haare mehr. „Das macht die Veranstaltung sehr emotional“, bekräftigt die Mitorganisatorin des Teams.

Viele Menschen aus der Neuburger Umgebung haben sich von dieser Erfahrung inspirieren lassen. So viele, dass die Teilnehmerzahl von „no one fights alone“ mittlerweile auf 96 Personen angewachsen ist, deren Alter von zwölf bis 60 jahren reicht. Ein Großteil, erzählt Urgese, arbeite auf der Palliativstation der St. Elisabeth-Kliniken. Es nähmen aber auch Neuburger Ärzte teil. Dazu, sagt Urgese, sei die Belegschaft des Ingolstädter Klinikums vertreten – etwa die „Brust-Schwestern“, die sich um jegliche medizinischen Angelegenheiten der weiblichen Brust kümmern. Fast jede zehnte der Läuferinnen ist oder war selbst an Brustkrebs erkrankt. „Es ist faszinierend, diese Frauen zu sehen, die mitten in der Krankheit stecken und trotzdem mitmachen“, bewundert Fabienne Urgese. Nicht wenige von ihnen nutzten den rund sechs Kilometer langen Lauf als eine Art Motivation. Gleichermaßen sieht die Organisatorin einen präventiven Faktor: „Wer Sport treibt, der erkrankt weniger“, ist sie sich sicher.

Weil aber nur jeweils ein Euro der vergleichsweisen hohen Startgebühr an gemeinnützige Zwecke geht, wollen Urgese und ihre Mitstreiterinnen auch in dieser Auflage wieder selbst tätig werden. Ziel ihrer Unterstützung ist heuer das Ambulante Kinderhospiz in München (AKM). Dafür hat die Neuburgerin ein Spendenkonto eingerichtet, das auf der AKM-Webseite einsehbar ist. Bisher sind auf dieses Konto mehr als 1500 Euro eingegangen. Stolze 5000 Euro sollen es am Ende werden. Urgese ist optimistisch: „Das wird schon klappen“, sagt sie und strahlt. Außerdem gibt es einen kleinen Anreiz: Unter allen Spendern wird eine Feuershow des Neuburger Traumtheaters unter Tanja Kolb verlost.

