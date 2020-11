10.11.2020

Wie soll die neue Obdachlosenunterkunft in Neuburg realisiert werden?

Plus Neubau oder Bestandserhaltung der Obdachlosenunterkunft in Neuburg: Die Sitzungsvorlage des Stadtrats hat im Vorfeld zwei Varianten vorgestellt – die Gremiumsmitglieder aber wählen eine dritte.

Dass sich das Grundstück an der Nördlichen Grünauer Straße grundsätzlich dafür eignet, um Obdachlose unterzubringen, das hatten die Stadträtinnen und Stadträte Neuburgs bereits in ihrer vergangenen Sitzung entschieden. Wie, in welcher Art und Weise, ob Neubau oder Bestandserhaltung, Variante eins oder zwei, das musste noch geklärt werden. Am Ende entschieden sich die Kommunalpolitiker für eine Mischlösung – überraschenderweise. Denn in der Sitzungsvorlage war die zunächst nicht aufgeführt.

Wohnungslose Bürger in Neuburg benötigen schnell neue Unterbringung

Zum Hintergrund: Wohnungslose Bürger in Neuburg benötigen möglichst schnell eine neue Unterbringung. Wie mehrfach berichtet, müssen sie aus den bisherigen Räumen im Backsteingebäude der ehemaligen Lassigny-Kaserne bis spätestens Ende des kommenden Jahres weichen. Dort soll nämlich das Campusgelände der Technischen Hochschule Ingolstadt entstehen.

Die Alternative für Obdachlose soll nun auf dem Areal hinter dem Reifenhandel Hooge im Osten der Stadt wachsen. Das betreffende Grundstück umfasst nach Ausführungen der Stadt etwa 3100 Quadratmeter, wobei sich ein unterkellertes Wohnhaus mit Garage bereits auf dem Grundstück befindet. Wie aber geht man mit diesem Bestand um? Abriss oder Sanierung? Das waren die Fragen, mit denen sich die Gremiumsmitglieder mitunter beschäftigen mussten. Die Gegenüberstellung der Kosten trug Alexander Regler vom städtischen Bauamt vor.

Hier an der Nördlichen Grünauer Straße sollen obdachlose Neuburger untergebracht werden. Bild: Claudia Voth (Archiv)

Möglichkeit eins, so referierte er den Stadträten, sehe vor, das bestehende Haus zu sanieren und in eine Neubaulösung zu integrieren. Dabei würden östlich und nördlich zwei Wohnriegel mit 36 Einheiten entstehen. Der finanzielle Aufwand beträgt hierbei in etwa 2,6 Millionen Euro.

Möglichkeit zwei ist rigoroser. Sie beinhaltet einen Teilabriss des Wohnanwesens, das aus den Anfangsjahren der 90er stammt. Die Doppelgarage mit Keller soll bestehen bleiben, wobei die obere Etage unter anderem für Büro- und Lagerräume genutzt, das Erdgeschoss für einen Gemeinschaftsraum herangezogen und der Keller etwa für die Betriebstechnik verwendet werden könnte. Vorgesehen sind bei diesem Konzept zudem zwei Neubauten, die die Garage im Osten und Westen flankieren. Ein Vorhaben, das sich aktuellen Berechnungen zufolge auf knapp drei Millionen Euro beläuft.

Lassigny-Kaserne: Aktuell leben etwa 25 Obdachlose in Neuburg

So weit die Varianten also. Dann aber erwähnte Alexander Regler eine dritte Option – eine Mischlösung, die erst wenige Tage vor der Sitzung erarbeitet worden sein soll. Wie der Vertreter des städtischen Bauamts schilderte, soll das Wohngebäude in dieser Lösung unberührt bleiben, der Nebentrakt wie geplant umgebaut werden. Daneben entsteht ein einziger neuer Wohnriegel, der im Osten des Areals hochgezogen und etwa 32 Einheiten beherbergen soll. Die Investitionen liegen, was dieses Gedankenspiel betrifft, bei „überschlägig“ geschätzten 2,2 Millionen Euro – und damit wohl unter den Investitionssummen der beiden anderen Varianten. Ein Aspekt, der aktuell schwer zu wiegen scheint, wie sich in der folgenden Diskussion der Stadtratsmitglieder zeigte.

Dass es keine Zuschüsse gebe, die Situation des Haushalts ohnehin schwierig sei, gab zum Beispiel Stadtkämmerer Markus Häckl zu bedenken. „Das sollte man in die Entscheidung miteinbeziehen.“ Dem stimmten viele Politiker zu, darunter Julia Abspacher von der CSU, Grünen-Politiker Gerhard Schoder oder Ralph Bartoschek von der SPD. Auch CSU-Stadtrat Alfred Hornung betonte, dass die Lage finanziell sehr angespannt sei.

Sollte man sich für die Variante drei entscheiden, habe man mehr Platz geschaffen, als der aktuelle Bedarf von etwa 25 Obdachlosen vorgebe. Im Nachgang könne man sich immer noch entscheiden, weiter auszubauen. Gleichzeitig bat er darum, wie schon Wolfgang Schlegl und Gerhard Schoder vor ihm, eine schnelle Lösung für jene Familien mit Migrationshintergrund zu finden, die nach derzeitigem Stand auch in die vorgesehenen Räume an der Nördlichen Grünauer Straße einziehen sollen.

Obdachlosenunterkunft in Neuburg: Stadtrat votiert für Zwischenlösung

Gegen diese Mischvariante sprach sich Bernhard Pfahler von den Freien Wählern aus. Er sei dafür, das Wohngebäude abzureißen, um neue Module zu bauen. Und zwar so zu bauen, dass man jederzeit erweitern könne, sollte der Bedarf steigen. Für einen solchen Abriss plädierte ebenfalls CSU-Stadträtin Doris Stöckel. Das Gebäude sei zwar nicht so alt, erklärte sie. Bei einer Sanierung würden aber nicht unerhebliche Bauunterhaltungskosten anfallen. Dazu müssten Dinge wie Brandschutz und Technik modernisiert und auf aktuellen Stand gebracht werden. „Ich würde für Variante zwei mit Abriss stimmen.“

Diesem Ansatz folgten insgesamt vier Kommunalpolitiker. Der Rest – die überwiegende Mehrheit – votierte für den dritten Vorschlag.

Die Erhaltung des Bestandsgebäudes und der Neubau eines Riegels im Osten des Areals an der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg wird demnach vorangetrieben. Die zuständige Verwaltung wird mit der Umsetzung der Variante drei beauftragt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen