Wie viel ist ein Acker in Wagenhofen wert?

Nicht nur Immobilien steigen in ihrem Wert. Auch Boden wird immer teurer.

Plus In Rohrenfels zweifelt ein Gemeinderat einen Preis an, den die Gemeinde für eine Grünfläche bekommen möchte.

Von Claudia Stegmann

Kann man in Wagenhofen einen Quadratmeter Ackerfläche für knapp 20 Euro verkaufen? Kann man, ist Bürgermeisterin Manuela Heckl überzeugt. Die erzielten Preisen seien zuletzt schon bei um die 15 Euro gelegen, und die Tendenz zeige weiterhin nach oben.

Diesen Optimismus wollte Rupert Omasreiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rohrenfels aber nicht teilen. Der 3. Bürgermeister sah den Preis von 900.000 Euro, der im diesjährigen Haushaltsplan als angestrebte Einnahme verbucht war, als deutlich zu hoch an. Er sprach gar von einer „Beschönigung der Bilanz“, weil mit Einnahmen gerechnet worden sei, die seiner Meinung nach keinesfalls zu erzielen seien. Schließlich würden offizielle Quellen von Bodenpreisen um die zehn Euro sprechen.

Zuletzt wurden um die 15 Euro für Ackerland in Rohrenfels bezahlt

„Das sind Zahlen, auf die sich das Finanzamt stützt“, kam Gemeinderat Andrejs Laukmanis der Bürgermeisterin zu Hilfe. Die realen Preise würden mittlerweile aber deutlich höher liegen.

Manuela Heckl wies den Vorwurf, den Haushaltsplan schönrechnen zu wollen, entschieden von sich, blieb bei ihrer Überzeugung. „Das ist ein Wert, der zu erzielen ist“, ließ sie sich von den Bedenken ihres Stellvertreters nicht beirren. Ziel der Gemeinde sei es schließlich, möglichst ohne neue Kredite auszukommen. Deshalb müssten eben entsprechende Einnahmen erwirtschaftet werden.

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gremium im Anschluss diskussionslos genehmigt – bis auf Rupert Omasreiter, der wegen dieses Postens seine Zustimmung verweigerte.

