18:11 Uhr

Wie viele Nackenschläge verträgt ein Mensch?

Heinrich Steiners Leben war geprägt von Obdachlosigkeit, Alkohol und Schicksalsschlägen. Der 53-Jährige will das nicht länger hinnehmen und ändert sein Leben.

Von Fabian Kluge

Was hat mich zu einem Säufer gemacht? Es ist diese eine Frage, die Heinrich Steiner bis heute bewegt. Der 53-Jährige mit dem grauen Oberlippenbart, dem Kurzhaarschnitt und den großen Augen wirkt aufgeräumt. Wenn er von der Vergangenheit, von dunklen Tagen spricht, ist es fast so, als redete er von einer anderen Person. In Schutz nimmt er sich dabei nicht. Warum also soff Steiner über neun Jahre hinweg einen dreiviertel Kasten Bier täglich?

Er sucht die Erklärung in seiner Kindheit. Als eines von sechs Kindern wächst er in Ingolstadt auf. Das Geld, das die Großfamilie bitter nötig hat, versäuft der Vater. „Wenn es Geld gab, damals noch in Lohntüten, kam mein Vater stockbesoffen nach Hause“, erinnert sich Steiner. Als die Mutter fragt, wo das Geld ist, um die Kinder zu versorgen, wird Steiners Vater aggressiv und handgreiflich. „Während meine Geschwister geschlafen haben, bin ich dazwischen, habe immer wieder ’Mama! Mama!’ gerufen.“ Sein Vater packt Steiner am Hosenbund und am Nacken und hält ihn aus dem Fenster des vierten Stocks. Noch heute hat er zum Teil Probleme mit der Höhe. „Gerade als Kind hätte ich die Liebe der Eltern gebraucht. Aber die ist uns abgegangen.“

Steiner hält kurz inne und lässt seinen Blick schweifen. Seinen Kaffee, schwarz, weder Milch noch Zucker, schenkt er mit ruhiger Hand in die Tasse. Ein Umstand, der alltäglich, ja fast banal klingt. Nicht jedoch für jemanden, dessen Lebenssinn viele Jahre lang im Trinken bestand.

Nach dem Tod des Ziehvaters säuft Heinrich Steiner nur noch

„Hauptsächlich Bier. Aber nicht nur“, sagt Steiner. Auf seine berufliche Laufbahn hat das zunächst keine Auswirkungen. Er arbeitet sich bei der Deutschen Bahn vom Rangierer zum Rangiermeister hoch. 2005 trifft ihn letztlich ein Schicksalsschlag, der ihn komplett aus der Bahn wirft. „Da ist mein Stiefvater gestorben, der zweite Mann meiner Mutter. Er war für mich wie ein richtiger Vater.“ Ab diesem Tag säuft Steiner nur noch. So stark, dass ihm die Firma eine Langzeittherapie organisiert. Steiner lehnt ab und wird entlassen.

Heute schüttelt er darüber den Kopf. „Ich weiß es einfach nicht, was mich abgehalten hat.“ Hätte er die Therapie gemacht, hätte er wohl auch seinen Job behalten. Wie wichtig das für ihn gewesen wäre, betont er immer wieder. Er sei ein Arbeitstier. „Solange ich zwei Hände und zwei Füße habe, wollte ich nie dem Vater Staat auf der Tasche liegen.“ Doch genau so kam es.

Kein Job, keine Verpflichtungen, mehr Zeit, um zu saufen. 2008 der nächste Schicksalsschlag: Steiners Mutter stirbt. Die Wohnung wird zwangsgeräumt. Er verliert also nicht nur seine Bezugsperson, sondern auch sein Dach über dem Kopf. Für ein Dreivierteljahr wohnt er in der Franziskaner-Notunterkunft in Ingolstadt. „Dort wurde wirklich von früh bis abends gesoffen. Deshalb wollte ich raus – so schnell wie möglich.“

Seinen Alkoholkonsum finanziert er sich, indem er Pfandflaschen sammelt oder bei anderen Bewohnern schnorrt. Gebettelt hat er nie, das ist ihm wichtig. Steiner sieht bekannte Saufkumpanen um sich herum sterben. „Natürlich denkst du da nachts nach, aber spätestens am nächsten Morgen ist es wieder vergessen.“ Er klammert sich an einen letzten Strohhalm: seine jüngste Schwester. „Sie hat mich niemals so richtig nüchtern gesehen. Das konnte so nicht weitergehen.“

Alkoholsucht: Hilfe kommt er von Integra

Tatsächlich erhält Steiner Hilfe: Die Firma Integra holt ihn 2009 aus der Notunterkunft in eine Sozialwohnung. Steiner hört von einem Tag auf den anderen auf zu trinken. Eine Langzeittherapie macht er nicht. „Ich habe einfach den Schalter umgelegt.“ Die vier Tage nach der Entscheidung seien die schlimmsten gewesen: Schweißausbrüche, Zittern, Durchfall.

Dennoch bleibt Steiners Leben geprägt von Nackenschlägen. Er verliert Arbeitskollegen und Verwandte. Besonders der 13. August 2012 bleibt ihm dabei in Erinnerung. Es ist Steiners erster Urlaubstag. Er fährt in den Westpark, um sich neue Kopfhörer für seinen Walkman zu kaufen. Gegen 18.45 Uhr reißt ihn jemand vom Fahrrad. Es ist die Kriminalpolizei Ingolstadt. Sie nimmt Steiner fest, denn kurz zuvor ist sein Onkel getötet worden. Eine Nacht verbringt er in Untersuchungshaft, bevor er wieder gehen kann. Erst Monate später greift die Polizei den Täter in der Nähe von Barcelona auf. „Diese Ereignisse haben sehr wehgetan“, sagt Steiner heute. Einen Gedanken an einen Rückfall hatte er dabei aber nie, beteuert er.

Denn bei Integra erhält der heute 53-Jährige Bezugspersonen: „Ich hatte kein Selbstbewusstsein, schließlich habe ich nur von Flaschen gelebt. Ich hatte Angst, unter Menschen zu gehen.“ Für Steiner beginnt ein neues, ein zweites Leben. Eine Woche nach dem Umzug beginnt er zu arbeiten. 40 Stunden pro Woche arbeitet er seit nunmehr fast zehn jahren als Maler und Lackierer für den sozialen Dienst. Darüber hinaus arbeitet er in der Ingolstädter Eisarena, kümmert sich dort um den Schlittschuhverleih und die Eisaufbereitung. Auch seine Schulden bekommt er in den Griff. „Integra hat mich in der Privatinsolvenz unterstützt, im kommenden Jahr erlischt sie.“ Und damit auch die negativen Schufa-Einträge.

Alkoholiker: Die Einstellung zum Leben ändert sich nach dem Entzug

Ein wichtiger Schritt zu einem seiner großen Ziele: eine eigene Wohnung. „Trocken zu bleiben, ist meine größte Priorität, dann kommt der Job, dann eben die Wohnung und vielleicht kann ich sogar noch eine kleine Familie gründen“, erzählt Steiner von seinen Träumen. Eineinhalb bis zwei Zimmer soll die Wohnung haben. „Ich spiele bei der Wohnungssuche mit offenen Karten, sage gleich, dass ich trockener Alkoholiker bin.“

Wenn Steiner auf sein Leben zurückblickt, sieht er auch Positives: „Wenn man einmal gar nichts mehr hatte, ist man für alles dankbar. Man entwickelt eine andere Einstellung zum Leben.“ Früher habe er wie mit Scheuklappen gelebt, nichts von seiner Außenwelt wahrgenommen. Seine einzige Sorge habe darin bestanden, wie er zum nächsten Getränk kommt. „Heute weiß ich, dass ein Dach über dem Kopf, regelmäßiges Essen und Strom die einzig wirklich wichtigen Dinge im Leben sind.“ Freunde hat er nicht mehr viele. Die wenigen, die er noch hat, seien dafür richtig gute. Ein Laster hat Steiner dann doch noch – den FC 04 Ingolstadt. Bei jedem Heimspiel drückt er in der Südkurve den Schanzern die Daumen – „ein Laster braucht jeder Mensch“, sagt er.

Aber auch Ziele braucht der Mensch. Das von Steiner sieht so aus: Das nächste Weihnachtsfest will er in seiner eigenen Wohnung feiern.

