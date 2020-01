13:56 Uhr

„Wie wenn man einen Rennwagen von 150 Stundenkilometern auf 0 bremst“

Was macht eigentlich ...? 47 Jahre lang führte Edith Enzersberger das Café Huber, vor knapp drei Jahren verkaufte sie. Eines fällt ihr heute noch schwer.

Von Gloria Geissler

Hallo Frau Enzersberger, fühlen Sie sich noch angesprochen, wenn jemand „Huber Edith“ sagt?

Edith Enzersberger: Ja freilich, die bin ich und die bleib ich.

Nach dem Faschingssonntag 2017 wurde aus der „Huber Edith“, der Wirtin des Café Huber, die Privatperson Edith Enzersberger. Was war das für ein Gefühl?

Enzersberger: Das war, wie wenn man einen Rennwagen von 150 Stundenkilometern auf 0 bremst. Ein komisches Gefühl. Davor war 47 Jahre lang das Café Huber meine Heimat – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.

Montag war doch Ruhetag, oder?

Enzersberger: Ja, als meine Mutter 1997 gestorben ist, habe ich den Ruhetag eingeführt. Unter den Augen meiner Mutter wäre das nie möglich gewesen. Sie war noch aus einer anderen Generation. Aber auch an meinem freien Montag gab es eigentlich immer was zu tun, schließlich musste ich mich neben dem Lokalbetrieb und der Buchhaltung um das ganze Haus kümmern. Allein bei 20 Toiletten im Gebäude gibt es immer was zu reparieren.

Das Café Huber in Neuburg heißt heute "Huba"

Sie waren nie in Urlaub?

Enzersberger: Hmm... an einen wirklichen Urlaub kann ich mich nicht erinnern. Manchmal bin ich von Montag bis Donnerstag nach Bad Birnbach und habe drei Tage nur geschlafen.

Als sie das Café Huber an die Gashi-Brüder verkauft hatten, was haben Sie da als erstes gemacht? Urlaub?

Enzersberger: Nein, ich musste ja aus dem Haus ausziehen. Nach 67 Jahren bin ich zum ersten Mal in eine andere Wohnung gezogen. Das war wie ein Hotelzimmer für mich (lacht). Und ich wusste gar nicht so recht, was ich aus dem riesigen Haus alles mitnehmen soll, von 2000 Quadratmetern auf 100. Ich stand dann in meiner neuen Wohnung mit einem Hochdruckreiniger und einem Starkstromkabel, aber an ein Bügeleisen oder Tassen hatte ich nicht gedacht. Ich bin dann wieder zurück und habe die Sachen umgetauscht.

Klingt lustig, war es aber wohl gar nicht, oder?

Enzersberger: Es war schon eine riesige Umstellung. Ich hatte ja nie wirklich einen Privathaushalt. Ich konnte auch nicht für nur eine Person kochen, das musste ich erst lernen. Ich hatte von einem Tag auf den anderen überhaupt nichts Vertrautes mehr. Außer ein paar Möbeln und meinem Auto war alles anders.

Das Café Huber verkaufte Edith Enzersberger an Bajram Gashi. Bild: Gloria Geißler

Gab es Momente, in denen Sie Ihre Entscheidung bereut haben?

Enzersberger: Nein, keine einzige Sekunde. Aber so wirklich abgeschlossen habe ich das Ganze auch erst seit ein paar Wochen. Bis dahin liefen immer noch ein paar Konten und Korrespondenzen. Ende November habe ich dann alle Ordner ausgemistet und auch meinen Bürostuhl rausgeworfen. Erst dann habe ich gemerkt: Jetzt ist wirklich Schluss.

Das hat aber noch lange gedauert.

Enzersberger: Ja, so etwas zieht sich, allein bis alle Verträge gekündigt sind ... Allerdings war ich auch froh, dass ich noch was zu tun hatte, sonst wäre ich wohl in ein großes Loch gefallen.

"Huber Edith" im Interview: Ihr gehörte das Café Huber in Neuburg

Was war das Schwierigste an Ihrem neuen Leben?

Enzersberger: Auf der Couch liegen und einfach mal nichts tun, das fällt mir heute noch schwer ...

Aber inzwischen können Sie Ihre Freizeit genießen?

Enzersberger: Ich genieße es, draußen in der Natur zu sein, und ich liebe meinen Wohnwagen am Campingplatz am See. Das ist auch der einzige Ort, an dem ich Ruhe geben kann. Da schaue ich oft einfach nur dem Rasen beim Wachsen zu.

47 Jahre hinter der Theke: Edith Enzersberger führte die Familientradition fort und betrieb das Café Huber bis 2017. Bild: Gloria Geißler

Und wie verbringen Sie Ihre Tage?

Enzersberger: Ich bin viel in der Schweiz und besuche meine Tochter und meine Enkelkinder. Wenn ich unter Leute will, spaziere ich ins Café Zeitlos zu meinem Sohn, trinke dort einen Kaffee und lese Zeitung und im neuen „Huba“ bin ich auch jederzeit willkommen. Ansonsten genieße ich es jetzt, Zeit zu haben, um meine Freundinnen zu treffen. Und wenn Not am Mann ist, wie zum Beispiel am Marktsonntag, dann helfe ich an der Kuchentheke meiner Schwiegertochter gerne auch mal aus.

Und zum Schluss noch eine Lebensweisheit?

Enzersberger: Wenn Sommer ist, fürchtet man sich oft vor dem Herbst. Ist er erst einmal da, merkt man, dass er auch seine schönen Seiten hat.

