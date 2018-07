00:37 Uhr

Wie zu Zeiten Max Emanuels

Lautenvirtuose Axel Wolf reist am morgigen Freitag in Bayerns musikalische Vergangenheit

Ein Konzert, wie es auch zu Zeiten Max Emanuels am Hof des Kurfürsten möglich gewesen wäre, hat der virtuose Lautenist Axel Wolf als Vorgeschmack auf das zehnte Jubiläum der Barocktage Schrobenhausen zusammengestellt. In der gerade frisch renovierten Asamkirche in Sandizell spielt er am morgigen Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr unter anderem Stücke von Michelangelo Galilei und Wolff Jakob Lauffensteiner. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Axel Wolf hat für sein Konzert in Sandizell ausschließlich Stücke mit bayerischem Bezug ausgewählt, passend zum Motto des Jubiläumsfestivals „Bayern!“, das die bayerische Barockmusik in den Fokus rückt. Die Zuhörer können sich so auf selten gehörte Kompositionen freuen, zum Beispiel auf ein Werk des 1631 in München gestorbenen Komponisten Michelangelo Galilei, die Sonata Nr. 1 in d-Moll oder ein Prélude für eine bayerische Dame von Philipp Franz Le Sage de Richée, sowie Stücke von Wolff Jakob Lauffensteiner. (nr)

