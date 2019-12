03.12.2019

Wieder Kulturtage in Nassenfels

Die Band Deschowieda tritt 2020 in Nassenfels auf.

Wer 2020 in der Burg auftritt

15 Jahre und noch immer nicht genug: Auch im 16. Jahr warten die Kulturtage in der Burg Nassenfels mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Von Musik bis Kabarett, von Partystimmung bis zum echt bayerischen schwarzen Humor ist zwischen dem 5. und 9 August alles dabei.

Los geht es am Mittwoch, 5. August, um 20 Uhr mit den Wellküren. Die drei Schwestern sagen von ihrem aktuellen Programm „Abendlandler“, dass es besonders geeignet ist für Menschen, die – auch wenn’s dunkel wird – den Humor nicht verlieren.

Am Donnerstag, 6. August, um 20 Uhr geben sich an einem Abend gleich zwei Publikumslieblinge der vergangenen Jahre die Ehre: Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner präsentieren ihr Programm „2 Typen, 2 Gitarren, 2 Bücher“ und stellen sich den großen Fragen des modernen Menschen.

Das Programm für den Freitag wird erst noch bekannt gegeben. Eine Neuauflage der Sommerparty „Summerdanzn 2.0“ gibt es am Samstag, 8. August, ab 20 Uhr mit diesen beiden bekannten bayerischen Mundart-Popgruppen: die Jungs von Deschowieda und die Mädels von den Blechbixn.

Und was kann man von „Löwenzahn“ erwarten? Das verrät Helmut A. Binser am Sonntag, 9. August, ebenfalls um 20 Uhr: In Nassenfels stellt er sein neues Programm unter diesem Titel vor. Es soll bayerisch, spitzbübisch und schwarzhumorig werden. (nr)

Karten gibt es zum Beispiel online unter www.kulturtage-nassenfels.de.

