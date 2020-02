vor 59 Min.

Wieder Reparaturcafé am Schwalbanger

Passend zur Jahreszeit: Diesmal kann man auch Faschingskostüme ändern lassen

Es ist wieder so weit: Am kommenden Dienstag, 18. Februar, bietet das Reparaturcafé Neuburg im Bürgerhaus Schwalbanger in der Richard-Wagner-Straße 6 in Neuburg erneut seine Dienste an. Von 18 bis 21 Uhr reparieren ehrenamtliche Fachkräfte tragbare Elektrogeräte, mechanische Geräte, Keramiken, Spielzeug, Möbel, Bilderrahmen und Fahrräder.

Aufgrund des großen Andrangs ist ab sofort spätestens um 20 Uhr Annahmestopp, heißt es in der Pressemitteilung. Weiter teilen die Veranstalter mit: „Die Reparateure bitten um Verständnis, aber alle Beteiligten im Reparaturcafé bieten ihre Dienste ehrenamtlich und möchten ihre Reparaturen bis 21 Uhr abschließen können.“

Passend zum Fasching werden dieses Mal Änderungen von Faschingskostümen angeboten. Außerdem werden Computer, Tablets und Handys instand gesetzt und eventuelle Fragen zur Bedienung beantwortet. Im angeschlossenen Café werden wie immer Getränke und Kuchen angeboten.

Alle Bürger, die einen defekten Gegenstand lieber reparieren statt wegwerfen wollen, sind auch diesen Dienstag wieder herzlich eingeladen, so die Veranstalter.

Eine Anmeldung für das Reparaturcafé im Bürgerhaus Schwalbanger ist nicht erforderlich. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08431/55336 oder im Internet unter www.reparaturcafe-neuburg.de. (nr)

