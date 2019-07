vor 44 Min.

Willibaldswoche beginnt mit Sternwallfahrt

Bistum Eichstätt feiert seinen Patron. Das Motto lautet: „Deine Sendung – unser Auftrag“

Mehrere Tausend Menschen werden zur Willibaldswoche von Sonntag, 7. Juli, bis Samstag, 13. Juli, in Eichstätt erwartet. Mit Wallfahrten, Gottesdiensten, Gebetszeiten, Vorträgen und Begegnungen feiert das Bistum Eichstätt seinen Schutzpatron, den heiligen Willibald. In den Pilgerstrom einreihen werden sich sowohl Kindergartenkinder als auch Männer und Frauen verschiedener Altersgruppen, Fußwallfahrer, Rettungsdienstleistende, kirchliche Mitarbeiter, geistliche Gemeinschaften, Priesterjubilare und Ehepaare, die in diesem Jahr ihre goldene Hochzeit feiern.

Eröffnet wird die Willibaldswoche unter dem Motto „Deine Sendung – unser Auftrag“ am Sonntag, 7. Juli, mit einer Sternwallfahrt und einem Nachmittag der Frauen. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Pfarr- und Klosterkirche St. Johannes in Rebdorf. Der Pilgerweg führt zunächst entlang der Altmühl, dann durch die Straßen Eichstätts. Um 10.30 Uhr zelebriert Bischof Hanke das Pontifikalamt im Dom.

Die Willibaldswoche findet seit 2009 jährlich rund um den Todestag des heiligen Willibald statt. Der aus Südengland stammende Missionar und erste Bischof von Eichstätt ist am 7. Juli, vermutlich um 787, gestorben. Für Bischof Hanke, den 81. Nachfolger Willibalds, ist die Willibaldswoche „eine zentrale Plattform für Begegnung“ mit den Gläubigen seines Bistums. (nr)

