31.10.2019

„Wir lassen uns nicht erpressen“

Warum ein geplantes Mehrfamilienhaus im Gemeinderat Rennertshofen für Unruhe sorgte

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich sollten die Gemeinderäte zuerst nur auf den neuesten Stand der Planungen gebracht werden, um dann über den Bauantrag im Baugebiet Nord-West in Rennertshofen zu entscheiden. Der Gemeinderat lehnte das Ansinnen allerdings ab. Und das, obwohl alle baurechtlichen Vorgaben nach dem Bebauungsplan laut Grundstückseigentümer eingehalten werden. Mehr noch: Einige Gemeinderäte fühlten sich von einem der Bauwerber regelrecht erpresst.

Bereits im August war das Projekt als Bauvoranfrage im Gemeinderat diskutiert worden. Damals allerdings war den Gemeinderäten die Planung zu wage. Sie wollten mehr Details – und auf jeden Fall mehr als die laut Bebauungsplan vorgeschriebenen zehn Pkw-Stellflächen für zehn Wohneinheiten. Der Investor stellte nun einen Bauantrag und plante 19 Stellplätze ein. Ansonsten hielt er sich an den Bebauungsplan. Das geplante Gebäude ist vielen Gemeinderäten in der Siedlung mit vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern aber zu wuchtig.

Karl-Heinz Neumann von der Neumann Immobilienagentur, Miteigentümer an dem Grundstück, gab zu bedenken, dass Wohnraum benötigt werde. Man würde heute ein so großes Grundstück nicht mehr mit Einfamilienhäusern bebauen. Und es sei auch zu schade für ein Doppelhaus. Zudem würden die Eigentumswohnungen junge Leute nach Rennertshofen bringen oder dort halten. Manfred Roche, Geschäftsführer der LWW Lebens-Werk Wohnbau GmbH, erklärte die 19 Stellplätze als Entgegenkommen an die Gemeinde, die er freiwillig einplane, obwohl er das nach Baurecht gar nicht müsse. Außerdem könne man den Bauantrag auch über das Landratsamt genehmigen lassen.

Aber all die Argumente halfen nicht. Der Gemeinderat entschied sich mit 14:2 Stimmen gegen den Bauantrag. Mit der Androhung, die Zahl der Stellplätze zu verringern, kippte die Stimmung der Räte noch mehr gegen den Bauantrag. Gemeinderat Gerhard Göbel sprach aus, was sich einige dachten: „Das war Erpressung. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden.“

Trotz aller Unstimmigkeiten wollen die Unternehmer aber nicht über die Gemeinde hinweg den Bauantrag durchdrücken, sondern nun das Gespräch mit der Gemeinde suchen und eine gemeinsame Lösung finden.

Darüber hinaus wurden im Gemeinderat diese Themen besprochen:

für die Schule: Ein warmes stumpfes Rot soll die bestimmende Farbe der Außenfassade der neuen Schule in Rennertshofen werden. Das Rot soll helle Fassadenelemente mit weißen Fenstern und Türen einrahmen. Das entschied der Gemeinderat, als es um die Farbgebung der neuen Schule ging. Wichtig war vor allem die Entscheidung, welche Farbe die Fenster haben sollen. Denn die müssen schnellstens bestellt werden. Weiß passe zu jeder Farbe, so die überwiegende Meinung der Räte. Zwei von ihnen stimmten gegen das Weiß. Der genaue Rotton des Außenputzes wird anhand von Musterbeispielen noch entschieden.

Für die Kommunalwahl im nächsten Jahr wurde Geschäftsleiter Andreas Czerny vom Gemeinderat als Wahlleiter bestellt. Seine Stellvertreterin ist Petra Birgmeier aus der Verwaltung. Außerdem beschloss der Gemeinderat, für die Wahl sechs statt bisher vier Briefwahlvorstände einzusetzen. Immer mehr Bürger würden von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so Bürgermeister Georg Hirschbeck.

