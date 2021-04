„Wir wollen die Leute sensibilisieren“

Am Mittwochmorgen beginnt der achte bayerische Blitzmarathon. Wo genau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Beamten stehen und was sich die Polizei von der 24-stündigen Aktion erhofft

Im Schnitt stirbt in Deutschland alle neun Stunden ein Mensch durch zu schnelles Fahren. 2019 wurden laut Statistischem Bundesamt 963 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen getötet. In Bayern waren es im vergangenen Jahr 147 Tote. Obwohl wegen der Pandemie auf den Straßen weniger los war, lag dieser Wert über dem von 2019. Noch immer ist zu schnelles Fahren die Hauptursache für Verkehrsunfälle und -tote. „Eine Trendwende ist hier leider nicht erkennbar, die Verstöße bleiben auf hohem Niveau“, sagt Sebastian Dorsch, Polizeihauptkommissar in Neuburg.

Aus diesem Grund findet ab morgigem Mittwoch, 6 Uhr, bereits der achte bayerische Blitzmarathon statt. 24 Stunden lang wird an bayernweit 2100 Messstellen kontrolliert, 2016 waren es noch 1600 Messstellen. Aber der Polizei geht es nicht darum, „möglichst viele Bußgelder einzusammeln. Wir wollen die Leute für die Geschwindigkeit sensibilisieren und als Polizei Präsenz zeigen“, sagt Dorsch. „Der ganze Tag soll unter dem Motto ’ich schaue auf den Tacho und nehme meinen Fuß vom Gas’ stehen.“ Die Gefahr von zu hoher Geschwindigkeit sei den wenigsten Menschen bewusst. Dies sei auch der Grund, warum die Orte bereits im Voraus veröffentlicht werden. Geblitzt wird im nördlichen Landkreis an zehn Stellen – neben Neuburg stehen die Beamten auch in Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Königsmoos und Oberhausen (siehe Grafik).

Häufig sind es Punkte, an denen es in der Vergangenheit häufig zu Unfällen gekommen ist, wie zwischen Ehekirchen und Rohrenfels auf der St2035, oder Stellen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial wie an Schulen oder Kindergärten, wie am Kindergarten im Burgheimer Ortsteil Straß.

Die Polizei rückt dabei nicht mit mehr Personal als üblich aus. „Wir werden nicht mit einer erhöhten Stärke vor Ort sein, eher ist es so, dass sich die verfügbaren Kräfte verstärkt dem Thema Verkehrsüberwachung widmen werden“, sagt Dorsch.

Erst vor wenigen Tagen wurde eine Erhöhung der Bußgelder beschlossen – noch ist aber unklar, wann sie in Kraft tritt. Wer dann zum Beispiel innerorts 16 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt nicht mehr 35, sondern 70 Euro. Bei 41 Stundenkilometer sind es dann 400, statt vormals 200 Euro. „Wer jetzt geblitzt wird, hat noch einmal Glück gehabt“ sagt Dorsch.

Im vergangenen Jahr wurde der Blitzmarathon wegen Corona abgesagt. Beim letzten Blitzmarathon 2019 gab es trotz Ankündigung laut Innenministerium bayernweit 10.821 Geschwindigkeitssünder. „Spitzenreiter“ war ein 30-jähriger Autofahrer, der auf der B300 bei Neusäß in Schwaben mit 160 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 gemessen wurde.