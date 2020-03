vor 35 Min.

Wird die Neuburger Wichtelhütte sesshaft?

Plus Im Winter 2019 war die Wichtelhütte von Karl-Heinz Grömmer und Rüdiger Mahlo erstmals im Hofgarten aufgebaut. Hier möchten die Neuburger Betreiber auch vorerst bleiben.

Es gibt da so ein Sprichwort. Alle guten Dinge seien drei, heißt es da. Fünf Wörter, die auch Karl-Heinz Grömmer und Rüdiger Mahlo beschäftigt haben könnten. Denn die Unternehmer aus Neuburg mussten in den vergangenen Jahren mit ihrer Wichtelhütte immer wieder umziehen. So siedelten sie mit ihrem Après-Ski-Areal zunächst von der Ecke Luitpoldstraße/Weinstraße auf den Bürgermeister-Hocheder-Platz am Donaukai über. Von dort zogen sie dann weiter zum Standort drei, dem Hofgarten. Hier, zwischen Schloss und Stadt, möchten die Organisatoren auch bleiben und sesshaft werden – zumindest für einen längeren Zeitraum. Das ging aus der Finanzausschusssitzung hervor.

2019 war die Wichtelhütte erstmals im Hofgarten in Neuburg aufgebaut 2019 war der erste Advent, in dem die Firma „Grömmer & Mahlo“ ihre Buden auf den Flächen des Hofgartens aufgebaut hatte. Schon im Vorfeld war die Sorge groß, dass durch den Betrieb der Wichtelhütte Grünflächen beschädigt würden. Um dem entgegenzuwirken, wurden die Betreiber verpflichtet, nach Ende der Weihnachtszeit den ursprünglichen Zustand des Platzes wiederherzustellen. Zwischenzeitlich hat die Stadtgärtnerei das Areal besichtigt. In einer Stellungnahme schildert sie zwar Schimmelflecken im Rasen. Doch gehe sie davon aus, dass sich die Fläche erholen werde. Auch wenn dies erst im März oder April abschließend festgestellt werden könne. Diese Prognose ist ein Grund, weshalb sich die Unternehmer in der Art ihrer Umsetzung bestärkt fühlen. Von den Nachbarn seien keine Beschwerden eingegangen. Zudem habe in den sozialen Medien großes Interesse an der Wichtelhütte bestanden, heißt es in ihrem Brief an die Stadt. Tatsächlich liegt auch dem Ordnungsamt nichts Negatives vor, wie Birgit Peter-Fest berichtete. Die Behörde könne sich einen Zeitraum von drei Jahren vorstellen, um den Hofgarten bereitzustellen. Die Wichtelhütte kann die kommenden drei Jahre im Hofgarten bleiben Ein Vorstoß, den die Finanzausschussmitglieder der Stadt Neuburg unterstützten. Bettina Häring von der FDP erzählte etwa, dass sie kurz nach Ende der Wichtelhütte vor Ort gewesen sei: „Kein Halm war geknickt.“ Die Betreiber hätten den Hofgarten „wunderbar“ hinterlassen. Ähnlich äußerten sich Klaus Babel (Freie Wähler), Matthias Enghuber ( CSU) sowie Elfriede Müller (CSU). Rüdiger Vogt von der CSU dagegen wies nochmals auf die Stellungnahme der Stadtgärtnerei hin, noch bis Frühling abzuwarten. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sah kein Problem, die Genehmigung zu erteilen: „Dann besteht Planungssicherheit“, sagte der CSU-Politiker. Der Beschluss blieb ohne Gegenstimmen.

